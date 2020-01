Catania, si è spenta l’attrice Nellina Laganà: lutto nel mondo del teatro

Lutto nel teatro catanese per la morte, avvenuta questa notte, dell'attrice Nellina Laganà.

Si è spenta stanotte l’attrice Nellina Laganà. A darne notizia per primo l’ex sindaco Enzo Bianco attraverso un post su Facebook. “Nellina Laganà se n’è andata stanotte“, scrive Bianco. “Ha lottato per anni contro un brutto tumore, continuando a lavorare sulle scene dei Teatri, con quella passione e quel talento naturale degni della grande tradizione catanese. La ricordo con affetto, con dolcezza, con gratitudine. Per la sua bella carriera teatrale e televisiva. Ma anche per il suo impegno civile, per quella travolgente ironia con cui ha condito la sua vita e ha regalato sorrisi e riflessioni a chi ha avuto la gioia di conoscerla. Catania piange una sua figlia vera“.

L’attrice Nellina Laganà è morta all’età di 72 anni. Nella lunga carriera teatrale e cinematografica, tra tutti è stata protagonista di film e fiction di successo come ad esempio l’episodio “Le ali della sfinge” de Il Commissario Montalbano. Ebbe inoltre un ruolo, quello della prostituta, nel celebre film di Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”.