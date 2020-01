Uccide la moglie a bastonate dopo una lite: tragedia nel catanese

Muore dopo due giorni di agonia, la donna di 79 anni presa a bastonate dal marito 90enne a Mascali, in provincia di Catania.

A seguito di una violenta lite familiare, partita in seguito a futili motivi, il 90enne Salvatore P. ha colpito ripetutamente con un bastone l’anziana moglie Concetta D. P., 79 anni, nativa di Regalbuto, centro dell’ennese. La lite sarebbe avvenuta lo scorso 3 dicembre, nell’abitazione della coppia, sita nella zona residenziale di Mascali. Soccorsa dal 118 e condotta nel pronto soccorso del Policlinico di Catania, è stata ricoverata in prognosi riservata per via di diverse fratture multiple.

Ad ogni modo, le condizioni dell’anziana si sono aggravate dopo poco tempo. La donna, infatti, è deceduta nella mattinata del 5, a causa delle gravi conseguenze delle percosse. L’uomo, arrestato immediatamente dai Carabinieri, è stato incarcerato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Adesso, a causa della morte della moglie, la posizione legale dell’uomo si complica con l’accusa di omicidio.