“La Pupa e il Secchione”: un giovane catanese tra i concorrenti

Un giovane catanese tra i concorrenti della nuova edizione de "La Pupa e il Secchione".

Martedì 7 gennaio, in prima serata su Italia 1, parte “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, versione completamente rinnovata del programma cult da EndemolShine Italy. Tante le novità, a cominciare dal conduttore: Paolo Ruffini. Come recita il nuovo nome del programma, inoltre, non ci saranno solo pupe e secchioni ma anche secchione e pupi.

Tra i partecipanti all’edizione di quest’anno, ci sarà anche un giovane catanese. Il suo nome è Alessandro Santagati. Classe 1987, dopo essersi diplomato al Liceo scientifico, Alessandro è diventato oggi un maestro di scacchi e vive a Catania. I concorrenti saranno in tutto 12 e, divisi in 6 coppie, avranno come obiettivo quello di vincere il montepremi finale.

Il programma va in onda in prima serata su Italia Uno per sei martedì consecutivi. Su Mediaset Play (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire le puntate in diretta e rivederle.