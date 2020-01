La Pupa e il Secchione 2020: tutte le protagoniste del nuovo cast

È partita la nuova edizione de "La pupa e il secchione- e viceversa". Scopriamo insieme tutte le protagoniste del programma condotto da Paolo Ruffini.

Torna in TV dopo qualche tempo uno dei programmi più amati dagli amanti del trash, “La pupa e il secchione – e viceversa”. È stato trasmessa ieri sera, infatti, la prima puntata della nuova edizione del programma, condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione di Francesca Cipriani. Come da titolo, in questa nuova stagione le donne non saranno in rappresentanza solo delle pupe, ma anche delle secchione, e le coppie di concorrenti, di conseguenza, saranno miste. Scopriamo insieme, quindi, i profili di tutte le protagoniste de “La pupa e il secchione-e viceversa”. Scorri la gallery per conoscere tutte le donne del cast.