La Befana “vola” a Catania: festeggiamenti in piazza per bambini

Previsti festeggiamenti, giochi, letture e anche zucchero filato per i piccini: l'evento organizzato dal Comune di Catania.

La Befana fa tappa anche a Catania e porta non carbone ma festeggiamenti e zucchero filato a tutti i piccini. Animazioni e intrattenimenti sono previsti lunedì 6 gennaio in piazza Università, dove si terrà l’evento del tutto gratuito organizzato dal Comune.

Grazie infatti all’autotassazione dei consiglieri comunali e al contributo di sponsor e associazioni, dalle ore 10:00 alle 13:00, è stato possibile organizzare la festa della Befana anche a Catania, giornata che chiude le vacanze e i festeggiamenti natalizi. Tombola, laboratori, tra questi quello che insegna ai bambini fino ai 10 anni a decorare la mitica calza, scambio di libri e animazioni grazie all’autobooks dell’Amt. Ma non solo: letture di Catania Book Party e giochi antichi come lo “sciancateddu” , sono tra le attività che i bambini troveranno domenica prossima in piazza Università, alla riscoperta della magia del giorno della Befana.

Le iniziative che mirano a per mantenere viva la tradizione della festa dell’Epifania, saranno coordinate dall’assessorato alla cultura retto da Barbara Mirabella e sono state fortemente volute dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e dai suoi due vice Carmelo Nicotra e Lanfranco Zappalà, tutto senza alcun costo per le casse comunali.

Infine, non ultimo e a grande richiesta, zucchero filato gratis per tutti i piccoli partecipanti. In caso di pioggia l’evento si terrà ugualmente presso Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121.