Laurea online: i vantaggi

Gli studi universitari sono da sempre la scelta di migliaia di studenti che desiderano ampliare le loro conoscenze e che puntano ad uno sbocco lavorativo migliore.

L’università è un modello d’istruzione creatosi nel periodo medioevale che tuttavia nei secoli ha subito importanti trasformazioni e miglioramenti, fino ai nostri giorni dove, infatti, molti studenti universitari hanno la possibilità di scegliere anche tra le università online. Perché questa scelta? Quali sono i vantaggi di questa opzione?

Come detto, il concetto di università è mutato, non è più solamente quello del giovane studente che con i libri sottobraccio segue le lezioni in una grande aula. Le esigenze degli studenti sono cambiate e con esse le strade percorribili.

Oggi chi sceglie tra i corsi di laurea online, come quelli proposti dal CUI (Consorzio Universitario Internazionale) lo fa perché ha bisogno di far combaciare differenti attività, tra questi troviamo:

chi è già entrato nel mondo del lavoro e desidera integrare l’attività lavorativa con gli studi universitari;

coloro che sono genitori e desiderano far conciliare al meglio famiglia e studio;

chi ha già una laurea ma desidera acquisirne un’altra a distanza di anni dalla precedente;

lo studente ha delle disabilità motorie che gli rendono difficile partecipare a tutte le lezioni in classe presso istituti tradizionali;

il giovane che non ha la possibilità di trasferirsi nella città in cui si trova la sede universitaria;

coloro che desiderano seguire più corsi di laurea contemporaneamente sfruttando al massimo la risorsa tempo.

Si sono menzionate solamente alcune situazioni che spingono gli studenti universitari a scegliere un corso di laurea online o a distanza.

Quali sono i vantaggi di una laurea online?

Un vantaggio è, senza dubbio, quello di sopperire alle nuove necessità degli studenti del XXI secolo simili a quelle elencate precedentemente. Il bisogno di conoscenza dell’uomo rimane invariato, anzi più si conosce maggiore è il desiderio di apprendere; ma la società cambia in continuazione e gli istituti accademici universitari si evolvono al mutare dell’umanità. I vantaggi per gli studenti aumentano, eccone alcuni:

nessun obbligo di frequenza

Lo studente non ha l’obbligo di dover frequentare tutte le lezioni del corso in classe, infatti, potrà seguire le lezioni direttamente online ovunque si trovi.

lezioni online

Gli studenti potranno seguire tutte le lezioni online attraverso qualsiasi dispositivo elettronico quando desiderano e ovunque si trovino nel mondo.

materiale didattico sempre a disposizione

Appoggiandosi a piattaforme digitali online è possibile accedere a lezioni in videoconferenza o videoregistrate, a manuali scaricabili, a slide e test di autovalutazione direttamente dal proprio device.

assistenza personale

I corsi online offrono ai propri iscritti assistenza personalizzata attraverso tutor a disposizione dello studente. Spesso è anche possibile avere un tutor personale presente nella propria città.

iscrizioni sempre aperte

Non è necessario attendere l’inizio dell’anno accademico per iscriversi ai corsi di laurea, le iscrizioni sono sempre aperte, dando la massima flessibilità agli studenti. Ci si può iscrivere quando si desidera e senza costi aggiuntivi.

nessun test d’ammissione

Le facoltà ed i corsi sono ad accesso libero, pertanto non verrà richiesto alcun test d’ammissione.

esami in sede

Solamente gli esami dovranno essere sostenuti nella sede dell’università scelta.

risparmio economico

Con i corsi di laurea a distanza, visto che non è necessario spostarsi fisicamente, se non per sostenere gli esami, c’è un enorme risparmio economico e una netta diminuzione delle spese da sostenere per gli studenti.

I vantaggi sopraindicati sono solamente alcuni dei principali vantaggi che si hanno scegliendo un corso di laurea online. Tuttavia molti si domandano se conseguire una laurea a distanza, come quelle presenti sul sito del CUI, ha lo stesso valore di una laurea ottenuta presso le classiche università pubbliche statali.

Laurea di “serie B”?

Non bisogna assolutamente pensare che laurearsi presso un’università online sia una laurea di “serie B”, piuttosto, i corsi di laurea a distanza offrono lo stesso livello di preparazione dei classici atenei, con la differenza che si adattano alle esigenze degli studenti.

La possibilità di seguire corsi di laurea a distanza e online in realtà è uno strumento estremamente “universale” poiché offre a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale ed economica, dal background culturale, dall’età e dalle precedenti esperienze di studio, la possibilità di conseguire una laurea.