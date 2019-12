Concorsi pubblici: tutti i bandi ancora attivi

Le università o la Polizia di Stato potrebbero, insieme ad altri enti, fornire opportunità lavorative a molti. Sono stati pubblicati, infatti, molti bandi di concorsi pubblici, in scadenza tra dicembre e gennaio: scopriamo quali.

Concorsi pubblici: i bandi attivi

Per molti giovani in cerca di un impiego i concorsi pubblici rappresentano valide speranze, opportunità da non perdere. Molti di questi sono attualmente attivi, ma alcuni persino in scadenza. Di seguito tutti i più interessanti bandi di concorso ancora attivi.

Concorsi pubblici Sicilia

Università di Palermo

Sono ben tre i bandi di concorso pubblicati dall’Università di Palermo. Il primo, che scadrà il 2 gennaio 2020, è relativo alla copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa-gestionale, per il settore internazionalizzazione.

Il secondo bando di concorso pubblico, la cui scadenza è fissata per il prossimo 5 gennaio 2020 e sempre per titoli ed esami, permetterebbe l’assunzione di tecnologo a tempo determinato, destinato ad occuparsi dello svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, per il Dipartimento di ingegneria.

Università di Catania

Anche l’Università degli studi di Catania è pronta ad offrirà opportunità di lavoro, attraverso la pubblicazione di due bandi di concorsi pubblici. Il primo, con scadenza al 5 gennaio 2020, riguarda le selezioni pubbliche per la stipula di contrattdi lavoro a tempo determinato (della durata di 36 mesi), per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti presso numerosi dipartimenti.

Il secondo è relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, anche questo di durata triennale (settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche). La scadenza di quest’ultimo bando è fissata al 16 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni, si consiglia la lettura del bando di concorso pubblicato sul sito dell’Università.

Università Kore

Altrettanti bandi di concorso riguardano le assunzioni all’interno dell’Università Kore di Enna. Il primo concorso riguarda la procedura di assunzione per la chiamata di un professore di seconda fascia (settore concorsuale 11/E3) ma non resta molto tempo per inviare la propria candidatura: scadenza fissata per il 29 dicembre 2019.

Il secondo concorso pubblico indetto dall’Università Kore prevede una procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia (settore concorsuale 09/H1, facoltà di Ingegneria e Architettura). Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 9 gennaio 2020.

Concorsi pubblici Aeronautica 2020

Il Ministero della difesa ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 40 ufficiali, così suddivisi:

22 in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’ Arma aeronautica;

13 in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico ;

; 5 in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

La selezione avverrà tramite titoli ed esami. Sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 5 gennaio 2019.

Concorsi pubblici Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha indetto un nuovo concorso pubblico per il conferimento di 120 posti come commissario. Anche tale selezione dei candidati avverrà per titoli ed esami ed i vincitori dovranno seguire un corso di formazione e un tirocinio operativo prima di essere assegnati al ruolo. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 2 gennaio 2020.

Concorso pubblico ATA

Tra i concorsi pubblici ancora attivi, il MIUR ha pubblicato il bando del nuovo concorso volto al reclutamento del personale ATA. Il concorso offrirebbe un totale di 11.263 posti, di cui 952 in Sicilia. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata solo per via telematica ed entro e non oltre le ore 14 del 31 dicembre 2019. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visionare il bando caricato sul sito del MIUR.

Concorsi pubblici: quasi 50mila posti per la scuola secondaria

Uno dei concorsi pubblici più attesi per il 2020 è certamente il concorso scuola. Per l’anno prossimo, malgrado le dimissioni del ministro Fioramonti, sono previsti circa 24 mila posti per il concorso scuola ordinario e il concorso scuola straordinario. Diverse le modalità di partecipazione previste per i due concorsi, su cui è bene prepararsi con largo anticipo, vista l’alta partecipazione attesa.