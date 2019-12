Lavoro Catania: tutte le ultime posizioni aperte

Se siete in cerca di un lavoro a Catania e desiderate non andar via dalla vostra città, leggete le proposte riportate qui di seguito. Numerose aziende con sede nel capoluogo etneo ricercano figure professionali.

Lavoro Catania: le posizioni aperte

Non è facile, di questi tempi, trovare un impiego stabile e ben retribuito. Per agevolare la ricerca ed evitare di incappare in situazioni offerte fasulle, ecco le principali posizioni aperte sul tema “Lavoro Catania”. Diverse infatti le offerte in città e in provincia.

Addetta vendita presso Primigi

Primigi Igi&Co ricerca un’addetta alla vendita da collocare presso il punto vendita del centro commerciale Etnapolis (Belpasso). Per ottenere l’impiego (a tempo pieno) è richiesta un’esperienza minima.

Lavoro Catania: Collaboratore per Acquapura group

L’azienda catanese Acquapura group offre un posto di lavoro a tempo pieno: si ricerca un collaboratore con esperienza nel settore riguardante l’installazione di piscine, impianti idraulici, posa in opera, rivestimenio pvc e lavori edili di vario genere.

Credit coordinator di area per OTIS

OTIS, multinazionale leader mondiale nella produzione, installazione e assistenza tecnica di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, con una presenza consolidata su tutto il territorio nazionale, ricerca per potenziare la propria struttura una/un credit coordinator di area. Quest’ultima avrà la responsabilità dell’attività di gestione e recupero crediti del portafoglio clienti dell’Area Sicilia e Calabria, costituita da 4 filiali dislocate sul territorio, mediante il coordinamento funzionale della forza vendite e dei credit collectors, l’analisi periodica dello scaduto dell’Area, la valutazione creditizia dei clienti, nonché la definizione di azioni condivise con la direzione al fine di monitorare e sviluppare dei piani di rientro che possano essere implementati e negoziati con il Cliente da parte dei commerciali.

L’opportunità di lavoro è riservata alla sede di Catania ma i candidati dovranno comunque rendersi disponibili a repentine trasferte tra Sicilia e Calabria.

Il candidato ideale, preferibilmente laureato in discipline economiche o giuridiche, dovrebbe aver maturato un’esperienza di circa 5 anni nell’attività di analisi, monitoraggio del credito, gestione e coordinamento della forza vendite in attività di recupero credito presso aziende modernamente strutturate, possedere una buona conoscenza delle tecniche di credit collections e particolare dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti informatici. Il contratto è a tempo indeterminato.