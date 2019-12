Concorsi Sicilia: tutti i bandi attivi nella Regione

I concorsi in Sicilia sono una valida soluzione al problema della disoccupazione nella Regione. Ecco quali sono attualmente i bandi attivi.

I concorsi in Sicilia possono rappresentare una valida soluzione alla disoccupazione giovanile che affligge l’Isola, Attualmente sono numerosi i concorsi pubblici attivi nella Regione Sicilia per diverse figure professionali. Ecco, quindi, tutti i bandi di concorso attivi con scadenza a fine dicembre o inizio gennaio.

Concorsi Sicilia: Ospedale Benfratelli di Palermo

È attivo il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti da dirigente medico di medicina e chirurgia presso l’Azienda di rilevo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico-di Cristina-Benfratelli di Palermo. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 26 dicembre 2019.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Sono ben tre i bandi di concorso pubblicati dall’Università di Palermo. Il primo, con scadenza entro il 2 gennaio 2020, riguarda la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa-gestionale, per il settore internazionalizzazione.

Il secondo concorso pubblico, sempre per titoli ed esami, riguarda l’assunzione di un posto di tecnologo a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, per il Dipartimento di ingegneria. Il bando scadrà il 5 gennaio 2020.

Il terzo concorso in Sicilia indetto dall’Università di Palermo prevede la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria. È possibile candidarsi entro e non oltre il 12 gennaio 2020.

Concorsi Sicilia: Università Kore

Sono due i bandi di concorso relativi all’Università Kore di Enna. Il primo riguarda la procedura di assunzione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3. Il bando scadrà il 29 dicembre 2019.

Il secondo concorso pubblico indetto dall’Università Kore prevede una procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/H1, facolta’ di ingegneria e architettura. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 9 gennaio 2020.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

Sono due i bandi di concorso Sicilia relativi all’Università degli studi di Catania. Il primo, con scadenza al 5 gennaio 2020, riguarda le selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.

Il secondo è relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche. Il bando scade il 16 gennaio 2020.

Concorsi Sicilia: Comune di Acicastello

I due bandi di concorso indetti dal Comune di Acicastello hanno entrambi scadenza al 9 gennaio 2020. Il primo è relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il secondo riguarda la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore autista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorsi Sicilia: Azienda Sanitaria Palermo

I concorsi in Sicilia indetti dall’Azienda Sanitaria di Palermo sono due. Il primo, con scadenza 5 gennaio 2020, riguarda il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di varie UU.OO.CC.

Il secondo è un concorso pubblico, per titoli ed esami, con il fine di coprire i posti di vari profili professionali, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/1999. Il bando scadrà il 16 gennaio 2020.

Concorso Ata

Scade a fine anno il tempo per poter partecipare al concorso Ata. I posti saranno suddivisi regione per regione e sono diverse le opportunità anche in Sicilia.