DJ Set in piazza Municipio a Trapani per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Pronti a ballare per salutare per sempre questo 2019 e accogliere il 2020? In tutte le città della Sicilia, gli eventi per il 31 sera non mancano di certo. Tra concertoni in piazza e dj set, non resta che scegliere soltanto quello che vi piace di più.

In piazza Municipio a Trapani si terrà l’evento “Dance in square”: il 31 dicembre a partire dalle 23:30 verrà adibito il DJ set di Simon DJ di Radio 105 e DJ vocalist resident.