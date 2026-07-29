Anche quest’anno la Polizia di Stato ha rinnovato il proprio impegno per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’arrivo delle navi da crociera nel porto di Catania. L’iniziativa, condivisa con il Comune e l’Autorità di Sistema Portuale, prevede un articolato piano di servizi straordinari che accompagnerà tutta la stagione crocieristica estiva fino al mese di ottobre, con l’obiettivo di assicurare ai visitatori un soggiorno in piena sicurezza.

Piano sicurezza e coordinamento tra le istituzioni

Il dispositivo di sicurezza è stato pianificato in base al calendario degli arrivi e delle partenze delle navi da crociera, consentendo di modulare l’impiego delle risorse in funzione del numero dei passeggeri attesi. I servizi straordinari sono stati preceduti da specifiche riunioni operative in Questura, che ha coordinato tutte le attività coinvolgendo la Polizia di Frontiera, la Capitaneria di Porto, l’Autorità di Sistema Portuale, la Polizia Locale, la Protezione Civile e la responsabile della sicurezza del terminal crociere.

All’interno dell’area portuale, la sicurezza dei passeggeri e la gestione della viabilità sono affidate alla Polizia di Frontiera, alla Capitaneria di Porto e all’Autorità Portuale, in stretta collaborazione con il personale addetto alla sicurezza del terminal. All’esterno del porto, invece, la Polizia Locale si occupa della regolazione del traffico e garantisce l’attraversamento in sicurezza dei pedoni, mentre la Polizia di Stato presidia le aree maggiormente interessate dalla presenza dei turisti, con pattuglie in divisa e personale in abiti civili, al fine di prevenire eventuali reati predatori.

Il contributo dei volontari per accogliere i crocieristi

L’edizione di quest’anno del progetto si arricchisce della partecipazione volontaria dei giovani appartenenti ai Leo Club Catania Val Dirillo, Catania Porto Ulisse, Catania, Catania Gioeni, Acireale e Adrano-Bronte-Biancavilla, della Consulta Giovanile del Comune di Catania, degli Scout Agesci Catania e del Centro Servizi Volontariato Etneo. L’iniziativa “Info Desk Crocieristi” è coordinata dall’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catania, Viviana Lombardo.

I volontari, riconoscibili grazie alle pettorine e ai berretti forniti dal Comune, svolgono un’importante attività di accoglienza e orientamento, accompagnando i turisti appena sbarcati lungo percorsi sicuri verso il centro storico e offrendo informazioni utili per la visita della città. La gestione di un flusso così consistente di visitatori, soprattutto nei giorni in cui attraccano contemporaneamente più navi da crociera, richiede una costante sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte. Una collaborazione che viene rinnovata in occasione dei principali eventi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica, con l’obiettivo di tutelare sia i turisti sia i cittadini catanesi.