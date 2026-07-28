Straordinario doppio successo per l’Italia ai Campionati Mondiali di scherma a Hong Kong. La nazionale femminile di spada e la selezione maschile di fioretto hanno conquistato una splendida doppia medaglia d’oro, confermando la scherma azzurra ai vertici assoluti della disciplina.

A trascinare la squadra di spada sono state ancora una volta le due campionesse catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, protagoniste di un cammino impeccabile insieme alle compagne Giulia Rizzi e Gaia Caforio.

Il cammino dorato delle spadiste: battuta l’Estonia in finale

Le azzurre, già detentrici del titolo olimpico, hanno affrontato un percorso esaltante e ricco di colpi di scena prima di salire sul gradino più alto del podio. Dopo aver travolto l’Australia all’esordio con un netto 40-14, le italiane hanno conquistato una vittoria al cardioforma contro la Svizzera negli ottavi, superata per 29-27.

Nei quarti di finale è arrivata una prestazione maiuscola contro le padrone di casa di Hong Kong, sconfitte 45-24, seguita da una semifinale thriller in cui la squadra guidata dal CT Dario Chiadò ha completato una clamorosa rimonta contro la Corea, recuperando ben 5 stoccate di svantaggio e chiudendo sul 45-44. Nell’ultimo e decisivo atto, l’Italia si è infine imposta sull’Estonia al termine di un assalto tiratissimo, sigillando il punteggio sul 31-30.

Trionfo anche per i fiorettisti

A completare la giornata storica per i colori azzurri ci ha pensato il quartetto del fioretto maschile.

La squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini ha messo a segno una prestazione perfetta, conquistando con autorità la medaglia d’oro e regalando all’Italia una doppia affermazione mondiale indimenticabile.