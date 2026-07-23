Il quartiere di Librino si ritrova nuovamente al centro di una situazione critica, stretto nella morsa di un’emergenza che unisce il picco delle temperature, i roghi di vegetazione e interruzioni prolungate dell’energia elettrica. Una combinazione esplosiva che sta esasperando i residenti, costretti a fare i conti con disagi quotidiani ormai insostenibili.

La doppia emergenza: fiamme e assenza di corrente

Nelle ultime ore, la situazione nel territorio catanese ha registrato criticità diffuse. A Librino, l’allarme è scattato non solo per via dei numerosi incendi di sterpaglie e rifiuti divampati nelle aree incolte e spinti dal vento caldo, ma anche a causa dei black-out elettrici a singhiozzo che lasciano interi isolati al buio e senza alimentazione per ore.

I vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono costantemente impegnati su più fronti per domare i roghi che minacciano la sicurezza delle zone residenziali e delle strade di collegamento, mentre i guasti alla rete elettrica aggravano ulteriormente il quadro generale.

I disagi per i residenti e l’impatto sul territorio

L’assenza di corrente elettrica, unita a colonnine di mercurio che superano ampiamente i quaranta gradi, crea una situazione al limite della vivibilità, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione come anziani, bambini e persone malate costrette a restare in casa.

Senza energia elettrica saltano gli impianti di climatizzazione, i ventilatori e persino la corretta conservazione dei generi alimentari nei frigoriferi. La cittadinanza e i comitati di quartiere tornano così a invocare interventi strutturali urgenti e una maggiore manutenzione delle aree verdi abbandonate, per evitare che ogni estate si trasformi in una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica.