Nelle notti di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026 (dalle ore 21:00 alle 06:00), saranno eseguiti lavori di manutenzione, scarifica e asfaltatura in due snodi viari strategici: l’anello rotatorio di Piazza Paolo Borsellino (lato nord) e la rotatoria tra Via Santa Maria Goretti e la bretella dell’Aeroporto di Fontanarossa, che versano in condizioni di pericolosità.

L’esecuzione esclusivamente notturna risponde a un preciso indirizzo del Sindaco Enrico Trantino, in sinergia con l’Assessore Giovanni Petralia, volto a limitare l’impatto sulla viabilità diurna, qualora le condizioni del contesto residenziale lo consentano.

Gli interventi con l’ausilio delle fotoelettriche si svolgeranno a traffico aperto, garantendo la sicurezza del transito veicolare e pedonale mediante la presenza costante di movieri a terra e segnaletica luminosa ad alta visibilità