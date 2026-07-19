Un vasto incendio sta interessando da diverse ore le campagne di Misterbianco, arrivando a minacciare anche alcune abitazioni tra via Verga e via Madonna degli Ammalati. Le fiamme, alimentate dalle temperature roventi e dal vento, hanno richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

L’incendio, sviluppatosi nel corso della mattinata odierna, ha prima dato vita a un’alta colonna di fumo nera e la zona colpita si è allargata sempre più. A supporto delle squadre a terra, è intervenuto un elicottero per spegnere l’incendio con l’acqua dall’alto, in modo da velocizzare le operazioni di spegnimento e proteggere le case.

Intorno alle ore 17.00, si è reso necessario intensificare l’attività di rifornimento acqua del cestello dell’elicottero, che ha dovuto rifornirsi pescando all’interno della piscina di un noto locale per eventi della zona.

Fondamentale l’intervento di Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco e la collaborazione di bagnanti e personale del locale, che hanno prontamente fatto evacuare la piscina e le zone circostanti per permettere all’elicottero di rifornirsi in totale sicurezza.

La manovra è stata ripresa dai presenti che hanno assistito allo spettacolare intervento dell’elicottero. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.