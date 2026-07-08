Importanti novità sul fronte dei trasporti e della continuità territoriale in Sicilia. Nel corso della seduta odierna, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl stralcio III, un testo cruciale che contiene al suo interno l’emendamento presentato dal governo regionale sul tema del caro voli.

Grazie al via libera della Camera di Palazzo dei Normanni, diventa ufficialmente possibile il mantenimento degli sconti dedicati ai cittadini residenti in Sicilia per l’acquisto dei biglietti aerei sulle rotte di collegamento con gli hub strategici di Roma e Milano.

Nella prossima seduta, in programma il 14 luglio, sarà approvato il ddl stralcio IV.

Continuità per le agevolazioni sui voli

Il provvedimento approvato rappresenta una boccata d’ossigeno per migliaia di fuori sede, lavoratori, studenti e famiglie che si spostano regolarmente tra l’isola e i principali scali nazionali. L’emendamento governativo era stato concepito proprio con l’obiettivo di blindare le risorse e le coperture normative necessarie a non interrompere il ciclo di rimborsi e riduzioni tariffarie, messi a dura prova dalle fluttuazioni dei prezzi dei vettori aerei.

Con questa mossa legislativa, l’amministrazione punta a mitigare gli effetti dell’insularità e a garantire una maggiore equità sociale, intervenendo direttamente sul costo delle singole tratte che collegano la Sicilia ai due principali centri economici e amministrativi del Paese.