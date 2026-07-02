Un brutto incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, nei pressi dello svincolo e del casello di San Gregorio di Catania. L’impatto ha provocato l’immediata paralisi del traffico veicolare, con la formazione di lunghe code di veicoli che hanno congestionato la circolazione a partire dalla Tangenziale di Catania e in prossimità dei raccordi autostradali.

Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori e dalle autorità presenti sul posto, il sinistro ha visto il coinvolgimento di un tir che avrebbe tamponato tre auto che stavano per incolonnarsi nelle corsie d’accesso.

L’esatta dinamica dell’accaduto è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente per effettuare i rilievi e gestire la complessa situazione viaria.

A causa del blocco e dei rallentamenti, si registrano pesanti disagi per le migliaia di automobilisti in transito.