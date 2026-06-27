La Villa Bellini è pronta a ospitare la ricca rassegna di concerti di questa estate, una serie di appuntamenti attesissimi che compongono il cartellone del Catania Summer Fest 2026, il cui programma è stato presentato ufficialmente a Palazzo degli Elefanti mercoledì 24 giugno.
Nel corso della conferenza stampa, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha comunicato il nuovo orario di chiusura del giardino monumentale quando ci saranno i concerti. Stasera, in occasione del live di Francesco Gabbani, e nelle altre date interessate dai concerti in programma, la Villa Bellini chiuderà alle ore 17:00.
Ecco, di seguito, la lista completa dei concerti alla Villa, nonché i giorni in cui il giardino applicherà la chiusura anticipata:
Giugno 2026
- 27 Giugno: Francesco Gabbani
Luglio 2026
- 02 Luglio: Tosca e Orchestra Jazz Siciliana
- 03 Luglio: Kid Yugi
- 04 Luglio: Loredana Bertè
- 05 Luglio: Renga & Orchestra Jazz Siciliana
- 08 Luglio: Kurt Elling & Orchestra Jazz Siciliana
- 16 Luglio: La Niña
- 17 Luglio: Modà (Special guest: Bianca Atzei)
- 18 Luglio: Tommaso Paradiso
- 23 Luglio: Frah Quintale
- 25 Luglio: Emma
- 26 Luglio: Blanco
- 28 Luglio: Giorgia
- 30 Luglio: Tony Pitony
- 31 Luglio: Luchè
Agosto 2026
- 02 Agosto: Subsonica
- 04 Agosto: Litfiba
- 06 Agosto: Shiva
- 07 Agosto: Caparezza
- 09 Agosto: Salmo
- 11 Agosto: Earth Wind and Fire Experience
- 12 Agosto: Fulminacci
- 13 Agosto: Tony Pitony
- 21 Agosto: Gemitaiz
- 22 Agosto: Negramaro
- 23 Agosto: Fiorella Mannoia
- 28 Agosto: Anna
- 30 Agosto: Massimo Ranieri
Settembre 2026
- 05 Settembre: Mannarino
- 11 Settembre: Rosario Miraggio
- 12 Settembre: C.S.I.
- 13, 14 e 15 Settembre: Bellini International Context
- 19 Settembre: Gianni Morandi