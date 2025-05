Commissioni graduatorie ATA 24 mesi: Le graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2025/26 sono al centro delle attività amministrative degli Uffici Scolastici Provinciali, che stanno definendo la composizione delle commissioni incaricate di valutare le domande. La scadenza per l’invio delle istanze da parte dei candidati è fissata alle ore 14 del 19 maggio 2025, come previsto dalla nota MIM – DGPER prot. n. 87838 del 10.04.2025.

Commissioni graduatorie ATA 24 mesi

Per ottimizzare i costi e garantire l’efficienza delle procedure, è stata raccomandata la nomina di un’unica commissione per provincia per la valutazione delle istanze, valida per tutti i profili professionali dell’area A e B del personale ATA. La Commissione sarà attiva subito dopo la chiusura delle domande.

Commissioni graduatorie ATA 24 mesi: composizione

La composizione della commissione è regolata dall’art. 10 dell’O.M. n. 91/2004 e prevede:

Presidente: un dirigente scolastico o direttore didattico;

un dirigente scolastico o direttore didattico; Segretario: personale dell’Amministrazione con qualifica almeno pari all’ex Area VI (attuale Area II);

personale dell’Amministrazione con qualifica almeno pari all’ex Area VI (attuale Area II); Due commissari: uno proveniente dall’Amministrazione (ex Area VIII, oggi Area III), l’altro con esperienza di almeno 5 anni nel profilo ATA corrispondente.

Se necessario, può essere aggiunto un ulteriore commissario per l’esame di profili particolari. La partecipazione non comporta esonero dal servizio, e all’insediamento i membri devono sottoscrivere una dichiarazione sull’assenza di incompatibilità e conflitti di interesse.

I compensi per commissioni graduatorie ATA 24 mesi

I compensi sono regolati dal decreto interministeriale del 19 gennaio 2024, n. 8, che prevede:

500 euro di compenso base (lordo dipendente);

0,16 euro per domanda valutata come compenso integrativo;

Maggiorazione del 10% per i presidenti, riduzione del 10% per i segretari.

Questi compensi si applicano anche in caso di sottocommissioni, costituite se le domande superano le 1.000 unità per provincia.

Pubblicazione graduatorie ATA 24 mesi

Conclusa la valutazione, verranno pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi. I candidati avranno 10 giorni per presentare reclami. Una volta esaminati i ricorsi e corretti eventuali errori, saranno pubblicate le graduatorie definitive ATA 24 mesi valide per l’a.s. 2025/26.

Questi passaggi sono essenziali per garantire la trasparenza e la regolarità del processo di reclutamento del personale ATA.