Bonus famiglia 2025: Governo Meloni ha varato una nuova manovra finanziaria per il 2025, destinando oltre 6 miliardi di euro a sostegno delle famiglie italiane. Tra le principali novità troviamo la Carta per i nuovi nati, il bonus asilo nido, il bonus mamma e il rifinanziamento delle carte acquisto per le famiglie. Inoltre, sono state confermate e potenziate misure come l’Assegno di Inclusione (ADI) e l’Assegno Unico Universale (AUU). Scopriamo nel dettaglio tutte le agevolazioni previste dal bonus famiglia 2025.

Carta per i nuovi nati o Bonus bebè

Dal 2025, le famiglie con un ISEE fino a 40mila euro potranno ricevere un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato. Questa misura riprende il vecchio bonus bebè e ha l’obiettivo di incentivare la natalità in un periodo in cui il numero delle nascite è in drastico calo. Maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi mesi dall’INPS.

Bonus famiglia 2025: asilo nido

Attivo dal 2016, il bonus asilo nido offre un rimborso per il pagamento delle rette scolastiche per i bambini sotto i tre anni. L’importo è modulato in base all’ISEE, ma il contributo è accessibile anche senza presentare la certificazione economica. Il bonus può essere richiesto online sul sito dell’INPS entro il 31 dicembre 2024.

Bonus famiglia 2025 per le mamme

Dal 2025, la decontribuzione per le madri lavoratrici sarà estesa anche alle lavoratrici autonome con almeno due figli e un reddito inferiore ai 40mila euro. Il provvedimento, introdotto con la Legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici dipendenti, verrà regolamentato con un decreto attuativo atteso entro il 31 gennaio 2025.

Bonus famiglia 2025: carte acquisto

Il bonus famiglia 2025 prevede il rifinanziamento di due carte elettroniche destinate all’acquisto di beni di prima necessità:

Carta “Dedicata a te” : tessera da 500 euro per famiglie con ISEE fino a 15mila euro , utilizzabile per acquisti alimentari, carburante e trasporto pubblico.

: tessera da , utilizzabile per acquisti alimentari, carburante e trasporto pubblico. Carta acquisti: ricarica bimestrale di 80 euro (40 euro al mese) per over 65 e famiglie con bambini sotto i 3 anni in difficoltà economica. Utilizzabile per spese alimentari e bollette.

ADI e AUU: supporti economici per le famiglie

La nuova finanziaria conferma l’Assegno di Inclusione (ADI) e l’Assegno Unico Universale (AUU), con alcune novità:

Soglia ISEE per l’ADI innalzata da 9.360 a 10.140 euro.

Incremento del reddito familiare massimo per le famiglie con over 67 o persone con disabilità.

per le famiglie con o persone con disabilità. Introduzione di una soglia specifica per chi risiede in abitazioni in affitto.

I primi pagamenti dell’ADI per chi ha presentato domanda nel 2024 sono stati effettuati il 13 dicembre 2024, mentre i rinnovi sono stati saldati il 21 dicembre 2024.