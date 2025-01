Sale l’attesa per l’annuncio delle materie per la maturità 2025. Il conto alla rovescia e già iniziato e gli studenti attendo trepidanti l’annuncio ufficiale per lo svolgimento della seconda prova e dei commissari esterni. D’altronde con la fine di gennaio si avvicina la consueta pubblicazione delle discipline.

Quando usciranno le materie?

Secondo le ipotesi di Skuola. net entro fine gennaio dovrebbero essere già online le materie d’esame! Infatti, negli anni scorsi, la pubblicazione è avvenuta regolarmente tra il 27 e il 31 gennaio. D’altronde non ci sono dubbi se si guarda la pubblicazione negli ultimi 10 anni:

Maturità 2014: 31 gennaio

Maturità 2015: 27 gennaio

Maturità 2016: 28 gennaio

Maturità 2017: 30 gennaio

Maturità 2018: 31 gennaio

Maturità 2019: 18 gennaio

Maturità 2020: 30 gennaio (sospensione della seconda prova a causa del Covid)

Maturità 2021: 20 aprile (mancata seconda prova per il Covid)

Maturità 2022: 14 marzo (ritardo a causa del Covid)

Maturità 2023: 26 gennaio

Maturità 2024: 29 gennaio

Lo svolgimento della seconda prova

Si ricorda che le materie della seconda prova saranno quelle specifiche per ogni indirizzo scolastico. Si tratta di discipline cruciali che sono strettamente legate al percorso di studi seguito dallo studente e che caratterizzano l’esame finale. Le tracce di questa prova sono selezionate annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e riguardano le materie principali dei vari indirizzi.

Si ricorda che la durata della prova varia a seconda dell’indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico e 18 ore distribuite su tre giorni per l’artistico. La seconda prova del liceo musicale e coreutico, invece, si tiene in due giorni.

I punteggi della seconda prova

Come per la prima prova, anche per la seconda prova il punteggio sarà assegnato su un massimo di 20 punti. Questo voto verrà poi sommato al risultato ottenuto nella prima prova e ai crediti scolastici accumulati durante il percorso scolastico. Per garantire una valutazione equa, il MIM ha predisposto delle griglie di valutazione specifiche che le commissioni dovranno seguire durante la correzione delle prove.