Dal 1° al 10 febbraio 2025, in occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Agata, la Villa delle Arti Contea del Caravaggio a San Giovanni La Punta ospiterà una mostra unica che esplorerà il simbolismo e la spiritualità legati alla figura femminile nelle tradizioni cristiane. La mostra personale dell’artista siciliano Carmelo Fabio D’Antoni, intitolata “Sant’Agata, Santa Lucia e le Sante: La Luce e la Forza dell’Eterno Femminile”, è un viaggio emozionante attraverso l’arte che celebra la potenza spirituale, la devozione e la purezza delle grandi sante della cristianità.

Sant’Agata: la forza della patrona catanese

L’esposizione prende spunto dalla figura di Sant’Agata, la patrona di Catania, e da altre sante simbolo di fede e resistenza come Santa Lucia, mettendo in luce la loro forza interiore e il ruolo che hanno ricoperto nella storia della spiritualità cristiana. Attraverso un percorso visivo ricco di significati, D’Antoni esplora il tema dell’eterno femminile, elevando la donna a simbolo di luce, purezza e trascendenza, in un dialogo tra il sacro e l’umano.

L’artista, fondatore del Movimento Artistico Stilnovista, utilizza un linguaggio che unisce il classico e il contemporaneo, richiamando la filosofia del Dolce Stil Novo, un movimento letterario che ha celebrato la figura della donna come un essere elevato, capace di esprimere la bellezza ideale e la spiritualità più alta. Nelle sue opere, la figura femminile emerge come un simbolo di forza silenziosa, che si manifesta nella sua purezza e nel suo sacrificio.

Le opere presenti

Una delle opere di maggiore rilievo esposte in questa mostra è “La Trasfigurazione di Sant’Agata”, un tributo speciale che l’artista dedica alla Santa Patrona di Catania. Quest’opera, che ha già avuto una visibilità particolare durante le festività agatine nella Storica Biblioteca A. Ursino Recupero, si distingue per la sua intensità emotiva e spirituale. L’opera cattura la potenza della figura di Sant’Agata, tra il dolore e la speranza, simbolizzando la sua trasformazione spirituale attraverso il sacrificio e la fede.

La mostra offre una riflessione profonda sull’importanza del femminile nell’ambito religioso, culturale e artistico, e rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano esplorare come la spiritualità e l’arte possano incontrarsi per celebrare la bellezza e la forza delle donne nel contesto della fede.