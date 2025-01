Il weekend del 25-26 gennaio 2025 potrebbe riservare sorprese per chi viaggia in treno. Proclamato a livello nazionale uno sciopero indetto da alcune sigle sindacali autonome del Gruppo FS. La protesta, che durerà 24 ore, inizierà alle 21 di sabato 25 gennaio e terminerà alle 21 di domenica 26 gennaio, e potrebbe causare disagi rilevanti sui collegamenti ferroviari. Attese cancellazioni, sia totali che parziali, per i treni Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. I disagi potrebbero verificarsi già prima dell’inizio ufficiale dello sciopero e continuare anche oltre il termine previsto. Se hai un viaggio in programma, meglio informarsi per tempo!

I consigli di Trenitalia

Alla luce delle possibili gravi conseguenze sul servizio ferroviario, Trenitalia consiglia vivamente ai passeggeri di verificare preventivamente la situazione riguardante i propri collegamenti, evitando di recarsi in stazione senza aver acquisito le informazioni necessarie. Si suggerisce, qualora possibile, di riprogrammare il viaggio.

Per rimanere aggiornati sui treni attivi, cancellazioni o ritardi, i passeggeri possono consultare una serie di canali informativi. Tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di mano tramite l’app ufficiale di Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e i portali web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021. Ulteriori dettagli sono disponibili presso le biglietterie, gli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le macchine self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Trenitalia ha inoltre pubblicato una lista di tutte le tratte garantite!

Opzioni per chi decide di annullare il viaggio

Per i passeggeri che preferiscono annullare il proprio viaggio, Trenitalia offre la possibilità di richiedere un rimborso in base alla seguente modalità:

treni Intercity e Frecce : il rimborso potrà essere richiesto fino all’orario di partenza previsto per il treno prenotato.

: il rimborso potrà essere richiesto fino all’orario di partenza previsto per il treno prenotato. treni regionali: il rimborso potrà essere richiesto fino alle ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio dello sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto equivalenti, non appena i posti saranno disponibili.

Si ricorda che tutti i dettagli riguardanti la gestione delle cancellazioni e le opzioni di rimborso sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia. Si consiglia di consultare il sito per evitare disagi e per organizzare al meglio il proprio viaggio durante questo periodo di possibile incertezza nei trasporti ferroviari.