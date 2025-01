Il Volo arriva domani a Messina con il suo attesissimo tour “Tutti per uno – Ad Astra”, un concerto speciale per celebrare i 15 anni di carriera e amicizia tra i tre artisti: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. L’atteso concerto sarà un’opportunità imperdibile per poter ascoltare dal vivo i nuovi inediti dell’album, ma anche per rivivere i grandi successi ti hanno segnato la carriera dei tre cantanti.

L’appuntamento è fissato per il PalaRescifina, in via degli Agrumi, Messina alle ore 21.00. Il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro hanno espresso grande entusiasmo per l’arrivo del trio, sottolineando come questo concerto rappresenti una pietra miliare per la città di Messina.

La scaletta del live

Di seguito la probabile scaletta del live: