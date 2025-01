Nelle ultime ore, la Polizia di Stato di Catania ha avviato una nuova operazione di controllo mirata a contrastare l’uso del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti stradali spesso con gravi conseguenze. Questa iniziativa fa parte di un più ampio piano di prevenzione e sicurezza stradale, volto a ridurre i rischi legati a comportamenti irresponsabili e a tutelare l’incolumità degli automobilisti e degli altri utenti della strada.

Le sanzioni delle ultime ore

Nelle ultime ore, le pattuglie della Questura di Catania, composte da squadre volanti e moto-volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno intensificato i controlli nelle aree cittadine a più alto tasso di traffico veicolare. Grazie a un pattugliamento dinamico e mirato, sono stati individuati ben 10 automobilisti che, nonostante la crescente consapevolezza del pericolo, continuavano a utilizzare il telefono cellulare mentre erano al volante. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni per complessivi 2500 euro.

L’Ufficio Territoriale del Governo procederà a valutare la posizione di ciascun conducente, considerando anche il numero di punti disponibili sulla patente, e applicando la sospensione della stessa se previsto dalla normativa vigente. In questi casi, la sospensione può durare almeno 15 giorni, con possibilità di estensione a seconda della gravità della violazione.

L’importanza dell’attenzione al volante

L’iniziativa della Polizia di Stato si inserisce in un quadro normativo sempre più severo, poiché l’uso del telefono alla guida è stato identificato come una delle cause principali di incidenti stradali, anche mortali. I dati, infatti, evidenziano un preoccupante aumento degli incidenti causati dalla distrazione derivante dall’uso del cellulare. Il rischio, come sottolineato dalle autorità, è che l’automobilista perda la capacità di concentrarsi sulla strada, aumentando esponenzialmente la probabilità di un incidente.

Le forze dell’ordine, in collaborazione con le istituzioni locali, continueranno a intensificare i controlli nelle prossime settimane, garantendo una presenza costante nelle zone più trafficate della città. L’obiettivo non è solo quello di applicare sanzioni, ma anche di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di rispettare le regole del Codice della Strada, per garantire una maggiore sicurezza e protezione per tutti.