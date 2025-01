Meteo Sicilia: Il weekend è alle porte e la Sicilia si prepara ad accogliere giornate perfette per godersi il sole e il clima mite dell’isola! Che tu stia pianificando un’escursione sull’Etna, una passeggiata in riva al mare o una visita ai borghi storici, le previsioni del tempo promettono di rendere il tuo fine settimana ancora più piacevole. Scopri nel dettaglio cosa aspettarti da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 2025, per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Meteo Sicilia, venerdì 24 gennaio

Venerdì sarà una giornata dominata dal sole, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Le temperature massime toccheranno i 20-22°C lungo le coste, mentre nelle zone interne si manterranno tra i 16-18°C. Le minime, invece, varieranno tra i 9°C e i 12°C, scendendo a 7°C nelle aree collinari.

I venti soffieranno deboli da nord, garantendo un clima stabile. È la giornata perfetta per un’escursione sulle Madonie o un giro culturale per i centri storici di Palermo e Catania.

Meteo Sicilia, sabato 25 gennaio

Sabato si manterrà stabile e soleggiato, con cieli prevalentemente sereni e solo qualche lieve nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature saranno gradevoli, con massime tra i 18°C e i 20°C e minime fresche tra 8°C e 10°C.

I venti rimarranno deboli, rendendo la giornata ideale per godersi una passeggiata in riva al mare o un pranzo all’aperto. Le località costiere come Cefalù e Taormina saranno perfette per trascorrere ore di relax sotto il sole.

Domenica 26 gennaio

Domenica si prevede un leggero aumento della nuvolosità, soprattutto nel pomeriggio, ma senza rischio di pioggia. Le temperature rimarranno gradevoli, con massime tra i 18°C e i 19°C e minime leggermente più alte rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra 9°C e 13°C.

I venti soffieranno moderati da nord-est, portando una brezza piacevole sulle zone costiere. È la giornata perfetta per visitare i borghi barocchi come Noto o Modica, o per un’ultima escursione all’aria aperta prima dell’inizio della nuova settimana.