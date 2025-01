Selezione Ministero del Turismo 2025: le candidature saranno aperte fino al 31 gennaio. La selezione è volta ad individuare 10 candidati che riceveranno incarichi di consulenza e supporto presso l’unità di Missione per il PNRR.

I profili ricercati

10 esperti saranno divisi tra Junor e Senior e dovranno avere i seguenti profili:

esperto nel supporto giuridico-amministrativo ed economico-finanziario

ed esperto giuridico – legale

esperto in innovazione digitale-informatica

esperto antifrode

La prestazione lavorativa avverrà presso il Ministero del Turismo con sede Roma, l’incarico di collaborazione ha durata 22 mesi e non potrà essere prorogato se non per il tempo necessario qualora ci fossero dei ritardi nella conclusione di progetti.

Selezione ministero del Turismo 2025: i requisiti richiesti

La selezione bandita dal ministero del turismo si chiuderà il 31 gennaio 2025.

È necessario essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’UE o essere titolari del permesso di soggiorno permanente, godere di diritti civili e politici, essere incensurati e non avere in corso procedimenti penali nè amministrativi e infine non essere stati dichiarati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso un’amministrazione pubblica.

Tutti i profili, sia Junior che Senior, saranno valutati in base all’esperienza lavorativa pregressa che dovrà essere di tre anni per il profilo Junior e non meno di 10 anni per il profilo Senior. I candidati devono inoltre possedere il titolo di laurea per le classi di concorso che variano a seconda del profilo per cui si intende fare domanda, la lista è consultabile all’interno del bando pubblicato dal Ministero del Turismo dove si avvisano gli interessati a compilare la domanda entro il 31 gennaio 2025 per via telematica registrandosi al portale www.InPa.gov.it, necessaria l’autenticazione tramite SPID.

Come si svolge la selezione

La commissione effettua per ogni candidato una procedura comparativa articolata in due fasi:

Fase A: valutazione documentale

Fase B: Colloquio

La prima fase consiste nella valutazione dei documenti che un candidato necessita per accedere al bando, la seconda fase è atta a valutare le competenze effettive del candidato.