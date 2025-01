Ultimi aggiornamenti riguardanti l’esplosione verificatasi ieri a San Giovanni Galermo, a causa di una fuga di gas. Il Comandante Iracà ha fatto il punto della situazione, ricostruendo quanto accaduto. Nella notte, le unità cinofile hanno lavorato ininterrottamente. È arrivata la conferma di zero vittime, con 14 feriti di cui 2 in codice rosso.

Il Comandante ha dichiarato che sono ancora in corso le attività di monitoraggio per riscontrare le quantità di gas presenti nel quartiere: “Abbiamo ancora qualche sacca di gas nella parte alta del quartiere che stiamo monitorando, stiamo rilevando però le concentrazioni sono calate sia perché la rete è stata alimentata sia perché evidentemente la falla che si è creata da qualche parte fa uscire il gas non immediatamente”. La notizia positiva, dunque, è il calo di concentrazione del gas.

Le attività dei Vigili del Fuoco proseguiranno con la rimozione delle macerie e la bonifica della zona.