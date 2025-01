Continua la lotta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei territori di Catania e provincia. L’ ultimo comune a prendere importanti misure per contrastare questa grave piaga è quello di Santa Venerina. In contrada Codavolpe, nelle campagne, nei giorni è stata notata un’ ingente quantità di rifiuti, ragion per cui i carabinieri hanno deciso di piazzare delle telecamere di sorveglianza, dopo aver effettuato la richiesta alla Procura di Catania.

Grazie alle telecamere, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 76 anni e una donna di 44 per aver abbandonato i rifiuti. I dispositivi di sorveglianza hanno registrato il passaggio dei veicoli, con le targhe visibili, per mezzo delle quali si è riusciti ai proprietari, nonché responsabili dell’abbandono dei rifiuti nella zona interessata.