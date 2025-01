Selezioni Ministero della Giustizia: nuove selezioni pubbliche per esperti che vadano presso il Ministero della Giustizia. Le risorse selezionate andranno al progetto sperimentale “Multi video conferenze (MVC) nell’ambito del processo penale” . Sono anche disponibili incarichi di collaborazione per profili senior e middle.



Gli stipendi sono previsti fino a 50mila euro e le candidature si devono inviare entro il 25 gennaio 2025. Di seguito eccome come candidarsi e quali sono i requisiti richiesti.

Le selezioni Ministero della Giustizia sono finalizzate a conferire incarichi di collaborazione ad esperti che aiuteranno la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa riguardante il progetto sperimentale “Multi video conferenze (MVC) nell’ambito del processo penale”.



Sono ricercate le seguenti figure:

n. 1 esperto in studi organizzativi e analisi di benchmarking – Profilo Senior.

Descrizione profilo: l’esperto ha competenza in campo amministrativo ed economico-aziendale e interverrà nell’analisi di efficienza, efficacia e di controllo di gestione delle attività collegate al progetto sperimentale, definendo specifici indicatori della performance (KPI). Inoltre è in possesso di consolidata esperienza nel settore degli studi organizzativi e di analisi di benchmarking;

n. 1 esperto in metodologia della ricerca sociale – Profilo Middle.

Descrizione profilo: l’esperto interverrà nell’analisi delle politiche sociali, sulla valutazione dell’impatto sociale e sul campionamento dei dati relativi alle attività collegate al progetto sperimentale, definendo specifici indicatori ed indici di valutazione dei relativi processi. Deve avere consolidata esperienza nel settore della ricerca sociale;

n. 1 esperto in studi statistici – Profilo Middle.

Descrizione profilo: l’esperto ha competenza nei settori della statistica, della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale applicata alla statistica, definirà il complesso degli elementi e dei dati statistici di contesto a supporto del progetto.

Selezioni ministero giustizia, durata, sede e stipendio

L’incarico avrà la durata di dodici mesi a partire da quando sarà registrato il contratto e sarà rinnovabile o prorogabile, anche per una durata diversa, per non più di una volta.

L’incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione e l’esperto è libero di organizzare le modalità del suo espletamento.

La sede di lavoro è principalmente Roma, presso il Ministero della Giustizia, anche se non sono esclusi possibili spostamenti sul territorio nazionale.

Il corrispettivo lordo massimo annuo è pari a 50.000,00. Nello specifico spetta ai singoli esperti il seguente trattamento economico:

esperto in studi organizzativi e analisi di benchmarking: corrispettivo lordo giornaliero € 400,00 oltre oneri sociali e IVA per 70 giornate / anno;

oltre oneri sociali e IVA selezione per esperto in metodologia della ricerca sociale: corrispettivo lordo giornaliero € 300,00 oltre oneri sociali e IVA per 60 giornate / anno;

oltre oneri sociali e IVA selezione per esperto in studi statistici: corrispettivo lordo giornaliero € 300,00 oltre oneri sociali e IVA per 50 giornate / anno.

Selezioni Ministero della Giustizia, requisiti

All’interno del bando e quanto previsto nel DM 4 ottobre 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ecco quali sono i requisiti richiesti per ciascun profilo:

ESPERTO STUDI ORGANIZZATIVI

Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente:

– LMG/01 Giurisprudenza

– LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

– LM56 Scienze dell’economia

– LM77 Scienze economico-aziendali;

comprovata esperienza complessiva maturata per 5 – 7 anni

continuativi in una o più delle attività indicate nel bando;

conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

ESPERTO RICERCA SOCIALE

Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente:

– LM 62 Science della politica

– LM 63 Scienza delle pubbliche amministrazioni

– LM 77 Scienze economico – aziendali

– LM 88 Sociologia e ricerca sociale;

comprovata esperienza complessiva maturata almeno quinquennale

conoscenza della lingua inglese di livello B1di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

STATISTICO

Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente:

– LM 31 Ingegneria gestionale

– LM 56 Scienze dell’economia

– LM 77 Scienze economiche aziendali

– LM 82 Scienze statistiche

– LM 83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie;

comprovata esperienza complessiva maturata almeno quinquennale

conoscenza della lingua inglese di livello B1di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Il Portale inPA produce un elenco digitale in cui sono inseriti gli iscritti che hanno aderito alla specifica selezione e che:

possiedono il profilo professionale in linea con quello richiesto dall’Amministrazione;

hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale indicato nell’avviso.

Sulla base di questo, l’Amministrazione convoca ad un colloquio selettivo, un numero di candidati pari ad almeno 4 volte il numero di figure richieste o comunque cercando di assicurare la parità di genere.

Entro il 28 febbraio 2025 l’Amministrazione centrale individua il soggetto al quale conferire l’incarico. La valutazione avviene per titoli e colloquio.

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al concorso e alle selezioni del Ministero della Giustizia è da presentare in via telematica entro il 24 gennaio 2025, presso il portale inPA. Per accedervi è necessario autentificarmi mediante SPID,CIE,CNS o credenziali eIDAS, inoltre è utile possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).