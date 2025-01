Due giorni fa, su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, è stata eseguita un’ordinanza cautelare nei confronti di una coppia di Catania residente al nord Italia. L’intervento, che ha visto la collaborazione tra la polizia di Modena e la squadra mobile di Catania, è stato portato avanti in seguito a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Catania il 30 dicembre 2024. I destinatari della misura sono un uomo di 43 anni, autotrasportatore, e una donna di 33 anni, casalinga, accusati di maltrattamenti pluriaggravati nei confronti del figlio di lei, un bambino di 8 anni all’epoca dei fatti contestati.

I maltrattamenti fisici e psicologici

Secondo l’accusa, la madre ha non solo sottoposto il figlio a vessazioni fisiche e psicologiche, ma ha anche permesso che il convivente, in sua presenza, abusasse ulteriormente del minore. L’uomo, infatti, avrebbe aggredito il bambino con schiaffi, calci e pugni, minacciandolo anche di morte e insultandolo pesantemente. La madre ha assistito passivamente alle violenze senza intervenire. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Catania hanno portato alla luce un contesto familiare gravemente segnato da abusi.

Negligenze sanitarie e arresti domiciliari

Le indagini hanno rivelato ulteriori gravissimi aspetti, come la completa negligenza sanitaria nei confronti del bambino, che non sarebbe mai stato visitato da un pediatra negli ultimi quattro anni. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, supportate dalla Procura per i minorenni, il minore è stato trasferito in una struttura protetta. Nel frattempo, la coppia è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari.