È stata una tappa significativa, la prima della “peregrinatio” del Velo, in occasione delle celebrazioni del 2025 di Sant’Agata. L’ insigne reliquia ha fatto tappa ieri alla Parrocchia Santa Maria del Carmelo in Bongiardo (Santa Venerina). Si tratta di una chiesa chiusa da 23 anni, a causa del terremoto del 2002 che l’ha resa inagibile.

Nella mattinata di ieri, il Velo ha lasciato lo scrigno custodito nel sacello per le tappe previste, prima dei giorni clou di febbraio.

La reliquia oggi fa tappa a Sant’Agata Li Battiati, presso il monastero delle Carmelitane, in via Madonna di Fatima 5. Come da programma, in queste ore il Velo ha già raggiunto il monastero. A partire dalle 17, via alle celebrazioni con la santa messa.

La visita del Velo in zona paesi etnei non è finita qui perché nella giornata di domani la reliquia si sposterà a San Gregorio, dalle ore 9, presso il monastero delle Clarisse.