La Polizia di Stato di Catania, in collaborazione con il personale dell’AMTS, ha intensificato i controlli contro la sosta selvaggia nelle aree più trafficate della città, per garantire la sicurezza stradale e tutelare le categorie più vulnerabili, come anziani e persone con mobilità ridotta.

Le operazioni della polizia

Le operazioni hanno interessato diverse zone critiche, dove la sosta irregolare ostacola spesso il passaggio dei mezzi di soccorso e rappresenta un rischio per pedoni e automobilisti.

Nella zona della “Fera ‘o luni”, pattuglie e motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato numerose infrazioni. In via Puccini, in particolare, sono state elevate sanzioni contro 16 automobilisti per parcheggio in doppia fila o su passaggi pedonali e rampe per disabili. Due veicoli sono stati rimossi grazie all’intervento tempestivo del carroattrezzi.

Le sanzioni

In via Beato Bernardo e via Santa Maria La Grande, la Polizia ha fermato un parcheggiatore abusivo recidivo, già sanzionato numerose volte. L’uomo, trovato in possesso di 26 chiavi di veicoli lasciati in sosta irregolare e affidati alla sua custodia, aveva ripreso l’attività illegale poco dopo essere stato sorpreso con quasi 50 chiavi. In questa occasione, 32 veicoli sono stati sanzionati per sosta vietata, e 8 di essi sono stati rimossi.