Bonus bollette 2025: anche nel 2025 tornano i bonus bollette, le agevolazioni destinate alle famiglie in difficoltà economica per alleggerire le spese di luce, gas e acqua. I bonus, applicati automaticamente in bolletta, rappresentano un aiuto concreto per le utenze essenziali, contribuendo a sostenere chi vive in condizioni di disagio economico o fisico. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Bonus bollette 2025

I bonus bollette 2025 consistono in sconti automatici per ridurre i costi delle utenze domestiche. Le agevolazioni coprono luce, gas e acqua e sono riservate a nuclei familiari che rispettano specifici requisiti economici e di fornitura.

Per accedere ai bonus bollette è necessario che:

L’ISEE sia inferiore a 9.530 euro per le famiglie con massimo tre figli a carico.

per le famiglie con massimo tre figli a carico. L’ISEE sia inferiore a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Requisiti di fornitura

Per forniture centralizzate (ad esempio quelle condominiali): le utenze devono essere attive, utilizzate per scopi abitativi e, per il bonus idrico, è richiesto che la famiglia sia titolare anche di un contratto elettrico domestico attivo.

(ad esempio quelle condominiali): le utenze devono essere attive, utilizzate per scopi abitativi e, per il bonus idrico, è richiesto che la famiglia sia titolare anche di un contratto elettrico domestico attivo. Per forniture dirette: il contratto deve essere intestato a un membro del nucleo familiare ISEE e deve essere attivo o temporaneamente sospeso per morosità.

Le famiglie possono accedere contemporaneamente a tutti e tre i bonus bollette 2025, uno per ciascuna utenza (elettricità, gas e acqua), purché rispettino i requisiti richiesti.

Inoltre, è possibile richiedere anche il bonus sociale per disagio fisico, se un membro del nucleo familiare necessita di dispositivi medici per il supporto vitale.

Qual è il valore dei bonus bollette 2025?

Gli importi variano in base a diversi fattori come la composizione familiare, i consumi medi e la zona climatica.

Bonus elettricità

Lo sconto è calcolato su base mensile e applicato direttamente in bolletta. Nel 2024, ad esempio, ammontava a:

142 euro per famiglie con 1-2 componenti.

con 1-2 componenti. 183 euro per famiglie con 3 componenti.

con 3 componenti. 204 euro per famiglie con 4 o più componenti.

Bonus gas

Il valore cambia in base alla stagione (più alto d’inverno) e considera il numero di componenti, l’uso del gas (riscaldamento, cucina) e la zona climatica.

Bonus acqua

L’agevolazione copre 50 litri per abitante al giorno, ovvero il fabbisogno minimo essenziale. Per una famiglia di quattro persone, si traduce in 200 litri giornalieri. L’importo varia in base alle tariffe locali e può essere verificato direttamente presso il gestore idrico.

Come ottenere i bonus bollette 2025

Grazie all’applicazione automatica, i bonus bollette 2025 vengono riconosciuti direttamente in bolletta a chi rispetta i requisiti. È fondamentale aggiornare l’ISEE annualmente per confermare il diritto alle agevolazioni.

Con questi strumenti, il 2025 si prospetta un anno di maggiore supporto per le famiglie italiane, favorendo un accesso equo ai servizi essenziali e contribuendo a contrastare il disagio economico.