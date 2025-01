Meteo Sicilia: le previsioni meteo per questa prima metà della settimana indicano condizioni stabili con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Tuttavia, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo nel fine settimana. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, martedì 7 gennaio 2025

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica su tutta la regione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera, con l’eccezione di Palermo, dove si prevedono temporali sparsi alternati a schiarite. Le temperature massime potranno raggiungere i 20 gradi, come a Catania. Mentre le minime rimarranno pressoché invariate. Non sono attese precipitazioni significative al di fuori delle aree interessate dai temporali nel capoluogo.

I venti, saranno generalmente moderati su gran parte della regione, con brezze leggere che soffieranno lungo la costa. Nelle aree interne, i venti saranno più deboli, ma non si escludono raffiche occasionali nelle zone esposte.

Meteo Sicilia, mercoledì 8 gennaio 2025

Per la giornata di domani sono previste nuovamente condizioni stabili su tutta la regione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al più leggermente nuvoloso, su tutto il territorio, senza variazioni significative dal mattino fino alla sera.

Si potrebbe verificare un lieve aumento delle temperature, le massime potrebbero sfiorare picchi di 19 gradi nel siracusano, mentre saranno notevolmente più basse nelle città di Enna e Caltanissetta, dove raggiungeranno rispettivamente gli 11 e 13 gradi. Le temperature minime rimarranno stabili, con valori in linea con quelli dei giorni precedenti. La giornata non sarà interessata da venti forti, garantendo un clima prevalentemente calmo.

Meteo Sicilia, giovedì 9 gennaio 2025

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi su tutto il territorio regionale. Non sono attesi fenomeni significativi, ma le temperature registreranno alcune variazioni interessanti tra le diverse aree dell’isola. Le temperature massime toccheranno i 19 e i 18 gradi nelle città di Siracusa e Catania, mentre nel resto dell’Isola si manterranno in linea con le giornate precedenti. È previsto invece un calo per le temperature minime, nella città di Ragusa e Siracusa toccheranno in 5 gradi, mentre nell’ennese sfioreranno 1 grado. Le temperature minime saranno più miti nelle città di Catania, Palermo, Trapani e Messina, con temperature che arriveranno fino a 12 gradi. Per quanto riguarda i venti saranno da deboli a medi per tutta la regione, ad eccezione di Trapani dove sono previsti venti forti.