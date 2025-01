Bonus assunzioni giovani 2025: nel 2025, il bonus per le assunzioni di giovani under 35 è stato rinnovato e potenziato grazie alla Legge di Bilancio. Questa agevolazione consente alle aziende di beneficiare di uno sconto sui contributi per ogni assunzione a tempo indeterminato di giovani sotto i 35 anni.

Tra le novità più importanti di quest’anno, spiccano l’aumento dei fondi destinati alle assunzioni nel Mezzogiorno e la proroga delle agevolazioni fino al 2027, offrendo maggiori opportunità per le nuove generazioni e per le imprese.

Di seguito una breve guida su tutte le novità per quest’anno, a chi spetta e i requisiti da soddisfare!

Bonus assunzioni giovani 2025, di cosa si tratta

Nel 2025, il bonus per le assunzioni di giovani under 35 è stato confermato dalla legge di Bilancio, offrendo un vantaggio significativo per le imprese. Questo bonus prevede un esonero totale dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani sotto i 35 anni, o per la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Introdotto per la prima volta con il Decreto Coesione 2024, questo sconto del 100% può arrivare a un massimo di 500 euro al mese per ogni assunzione, per una durata di 24 mesi. Ma le aziende che assumono giovani nelle Regioni del Sud, ossia in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (nelle zone ZES Sud, come stabilito dal Decreto Sud), possono ottenere un bonus più alto, fino a 650 euro al mese. Un’opportunità importante per favorire l’occupazione giovanile e incentivare gli investimenti nelle aree meno sviluppate.

Bonus assunzioni giovani 2025, le novità

Per il 2025 saranno previste diverse novità, tra cui:

estensione fino al 31 dicembre 2027,

aumento dei limiti di spesa per incentivare l’occupazione nelle aree del Mezzogiorno, anche per i giovani under 35,

nuova misura retroattiva per le assunzioni effettuate a partire dal 1° Settembre 2024.

Bonus assunzioni giovani 2025, a chi spetta

Hanno diritto al bonus assunzioni giovani under 35 del 2025 i datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:

non hanno compiuto il 35esimo anno di età;

non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

Inoltre, come nel 2024, anche nel 2025, valgono le seguenti regole:

per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il nuovo bonus giovani nel 2025;

l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Bonus assunzioni giovani 2025, le imposte

Il bonus assunzioni giovani under 35 prevede un esonero totale dai contributi previdenziali, ma l’importo varia in base all’area geografica. In generale, l’agevolazione può arrivare fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi per ogni giovane assunto. Tuttavia, nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’importo viene potenziato a 650 euro mensili.

L’esonero non include i contributi per le pensioni a carico del dipendente né i premi INAIL. Inoltre: