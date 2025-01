L’anno scolastico 2025 promette un ricco calendario di pause e vacanze, offrendo agli studenti tante opportunità di riposo e svago. Da Carnevale a Pasqua, fino all’arrivo delle tanto attese vacanze estive, il periodo di lezione è arricchito da numerose sospensioni che permetteranno di recuperare energie e godersi attività fuori dalla scuola.

Le date da segnare in agenda

Le vacanze di Carnevale, che si svolgeranno tra febbraio e marzo, varieranno in base alle regioni: da un breve periodo di due giorni in Basilicata e Campania, fino a un’intera settimana nelle province di Trento e Bolzano. Le vacanze pasquali si concentrano principalmente tra il 17 e il 22 aprile, anche se in alcune zone le date potrebbero variare. L’ultimo giorno di scuola, che sancisce l’inizio delle vacanze estive, sarà generalmente il 7 giugno, ma nelle Province Autonome di Trento e Bolzano potrebbe estendersi fino al 13 giugno.

Oltre alle festività principali, il calendario scolastico 2025 offre anche diverse occasioni per un ponte: la Festa della Liberazione (25 aprile), la Festa dei Lavoratori (1° maggio), la Festa della Repubblica (2 giugno), che potrebbero allungare i periodi di vacanza con weekend extra.

Calendario completo delle festività e dei ponti del 2024/2025: