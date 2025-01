Epifania 2025: ultimo atto del periodo delle festività natalizie con l’arrivo della Befana il 6 gennaio. Quest’anno è un lunedì e saranno in molti ad approfittare di un ponte e weekend prolungato per godersi ancora un po’ di relax. Sono diverse le opzioni su cosa fare in Sicilia in questo giorno o per tutto l’intero ponte. Eccone alcune.

Epifania 2025 e saldi invernali

La concomitanza con i saldi invernali spingerà molti a optare per lo shopping, visto e considerato che i centri commerciali sono regolarmente aperti. Dai più famosi di Catania e provincia, come “Centro Sicilia” o “Etnapolis”, spostandosi per la provincia di Enna con il “Sicilia Outlet Village”, ad Agira, le alternative, di certo, non mancano per andare a caccia di grandi affari, approfittando del periodo di sconti.

Epifania 2025: ultimo giorno per i villaggi di Natale

Appuntamento con la Befana ai villaggi di Natale ancora aperti in Sicilia, come il Christmas Town, alle ciminiere di Catania. La Befana sarà assoluta protagonista già dall’inizio di questo weekend fino, ovviamente, al 6 gennaio.

Ultimo atto anche per il Palermo Christmas Village, al 20 della Fiera del Mediterraneo, per un’ altra giornata di festa, per i più piccoli e non, con attrazioni come la fabbrica di giocattoli e la fabbrica dei dolci.

Nel Messinese, l’appuntamento è, invece, con gli altri protagonisti del 6 gennaio, ovvero i Re Magi. Dalle 11:30, da piazza Unione Europea, partirà la cavalcata dei Magi che si dirigerà verso piazza Duomo. Qui si assisterà al corteo di pastori, paggi, palafrenieri e zampognari, seguito da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre a cavallo.

Epifania 2025: gite fuori porta

Weekend lungo che equivale a gite fuori porta o brevi viaggi. Sarà la scelta di molte persone in questi giorni. Le previsioni meteo sembrano promettere bene e le mete più gettonate della Sicilia sono già prese di mira. Da Siracusa Ortigia a Taormina, passando per Catania, Palermo, Messina e le altre località, i presupposti per una gita o breve vacanza ci sono tutti.

Epifania 2025: pranzo o cena al ristorante

Altra occasione per un altro pranzo o cena di festa dopo il Natale e il Capodanno in questo giorno. I locali che propongono un menù speciale per l’occasione sono diversi, pronti ad accogliere i clienti e, per grandi e piccoli, chiudere con un’ apertura della tradizionale calza per mangiare i dolci all’interno.