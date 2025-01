Inizia il countdown le per le iscrizioni online dell’anno scolastico 2025/2026: la piattaforma Unica sarà attiva dalle ore 8:00 di mercoledì 8 gennaio 2025. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino a venerdì 31 gennaio alle ore 20:00 e l’ordine di invio delle domande non influirà sull’accettazione.

La procedura

Anche quest’anno, sono escluse dalla procedura online le scuole dell’infanzia, quelle delle province autonome di Trento e Bolzano, e i centri di istruzione per adulti. L’iscrizione online è obbligatoria per le classi prime delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, mentre è facoltativa per le scuole paritarie. È richiesta anche per i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di diverse regioni, tra cui Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Dal 2024 è stato introdotto il nuovo liceo del Made in Italy, che nel suo primo anno ha registrato solo 420 iscritti in tutta Italia, e i percorsi di studio della filiera 4+2 (4 anni di istituto tecnico o professionale seguiti da 2 anni di ITS Academy), che l’anno scorso hanno ricevuto 2.093 domande.

Come inviare la domanda

Per accedere alla piattaforma Unica, il genitore che compila la domanda deve utilizzare la propria identità digitale SPID, CIE, CNS o elDAS. Al primo accesso, sarà richiesto di confermare o completare i propri dati personali. La domanda è suddivisa in tre sezioni, da compilare con le informazioni relative all’alunno, alla famiglia e a almeno una scuola, preferibilmente quella di prima scelta. Si consiglia di inserire anche una seconda e, se possibile, una terza scelta, da utilizzare nel caso in cui la scuola di prima scelta non abbia posti disponibili per il nuovo anno scolastico.