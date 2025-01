Eventi Catania: sta per arrivare il primo weekend del 2025 e, mentre le vacanze natalizie stanno per concludersi, Catania si prepara a rendere questo fine settimana un’occasione imperdibile per chi non vuole ancora staccare dalla magia delle feste. Tra eventi, mostre e ancora un pò di magia natalizia, la città offre un’occasione unica per concludere le festività in bellezza, prima che il ritmo quotidiano prenda il sopravvento. Un weekend di sorprese, per chi non vuole lasciarsi sfuggire l’ultimo assaggio di festa!

Eventi Catania: le mostre gratuite in città

Per gli amanti dell’arte, questo weekend a Catania offre diversi appuntamenti: sono presenti in città varie mostre gratuite che immergeranno i visitatori in un viaggio visivo tra differenti espressioni e tecniche artistiche, un’opportunità unica per scoprire nuovi orizzonti culturali e vivere l’arte in tutte le sue sfaccettature. Di seguito, segnaliamo alcune tra le più interessanti.

“Just Bloom” : la nuova mostra personale dell’artista Cetty Privitera , che torna a sei anni dalla sua ultima personale, offrendo un viaggio visivo tra luce, colori vividi e forme fluttuanti. L’artista presenta ai visitatori opere che esplorano la natura attraverso un “realismo astratto”, con paesaggi che evocano la sacralità del bosco. La mostra, che resterà aperta fino al 10 gennaio 2025, è ospitata dalla Galleria Carta Bianca sita in via Francesco Riso, a Catania, sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, il sabato resterà aperta dalle 11:00 alle 13:00.

"L'Anima Batte" : mostra personale pitto-fotografica della fotografa Simona Gasperini , a cura di Lisa Parra , ospitata dalla Catania Art Gallery dell'Avvocato e Gallerista Salvo Daniele Torrisi. Visibile su appuntamento dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 18.00 , con ingresso gratuito, la mostra esplora il tema della vita che pulsa nel regno vegetale, con un focus su fiori, semi e piante che simboleggiano la continua rinascita. Le opere della Gasperini, una fusione di pittura e fotografia, catturano l'energia di questi elementi naturali, sfidando le convenzioni sulla nascita e morte, gioia e dolore.

"Tra terra e cielo. Le ciminiere di Catania tra sviluppo urbanistico, storia, economia e cultura": in permanenza fino al 30 aprile 2025 nella location di Casa Vaccarini a Catania, l'esposizione curata dalla fotografa Emanuela Minaldi, offre un affascinante viaggio fotografico nell'area industriale dismessa delle Ciminiere, un tempo cuore pulsante dell'economia catanese. Le fotografie di Minaldi catturano il fascino delle strutture abbandonate, mostrando geometrie, giochi di luce e contrasti materici che raccontano il passato industriale della città. La mostra, con il patrocinio di numerosi enti, propone un'importante riflessione sulla memoria storica e sulla riqualificazione urbana, con la prospettiva di un futuro recupero dell'ex area industriale. L'esposizione è visitabile dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Eventi Catania: Etna, neve e scii

In questo periodo dell’anno, con il freddo che abbraccia anche la Sicilia, l’Etna si conferma una delle principali attrazioni per gli amanti della neve e degli sport invernali. Le recenti nevicate, che hanno preceduto le giornate natalizie, hanno reso possibile la riapertura degli impianti sciistici, offrendo a siciliani e turisti l’opportunità di vivere un’esperienza unica: sciare tra i panorami mozzafiato del vulcano attivo più alto d’Europa, con la sguardo che si perde nell’infinito orizzonte delle coste e del mare. Oltre ad essere un’ottima destinazione per gli sportivi, l’Etna si presenta come la meta ideale per trascorrere giornate di svago in famiglia, con i bambini o con gli amici, dove il divertimento e la bellezza naturale si uniscono in un’atmosfera unica. Un’occasione perfetta per godere di un weekend all’insegna della natura, dello sport e del divertimento.

Eventi Catania: i presepi da visitare nella provincia

Per chi avesse voglia di godere ancora un pò dell’atmosfera natalizia, questo è il weekend perfetto per immergersi nella tradizione dei presepi presenti in alcuni comuni della provincia di Catania. Sparsi tra i vari paesi, questi capolavori artigianali, realizzati con materiali tipici del territorio, raccontano la Natività in modi unici, mescolando il sacro con la cultura locale. Dalle rappresentazioni più classiche a quelle più originali, ogni presepe è un viaggio nella tradizione siciliana, che permette di scoprire angoli nascosti e luoghi suggestivi. Tra i vari si suggeriscono il Presepe Vivente di Fiumefreddo di Sicilia, presente nella Villa Comunale con ingresso gratuito e visitabile fino al 6 gennaio dalle 17:30 alle 20:00, ed il Presepe Vivente a Mascali, anch’esso ad ingresso gratuito e visitabile fino al 6 gennaio dalle 17 alle 22.