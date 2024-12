Bonus studenti 2025: è stata da poco approvata la nuova Legge di Bilancio che, anche nel 2025, prevede diverse agevolazioni per studenti di scuole e università. L’ obiettivo è quello di sostenere le famiglie di fronte alle spese d’istruzione i cui costi sono anche quest’anno in aumento. Si va da misure già conosciute come la carta per i neo 18enni, fino a nuove agevolazioni proposte. Ecco quali sono i principali bonus dedicati agli studenti.

Bonus studenti 2025: attività extrascolastiche e studenti atleti

Una nuova misura prevista dalla nuova Legge di Bilancio è quella del bonus per le attività extrascolastiche. Grazie allo stanziamento di 30 milioni per il fondo Dote famiglia, gli studenti dai 6 ai 14 anni potranno usufruire di un’ agevolazione atta a sostenere le spese relative ad attività sportive o in enti del terzo settore. Il rimborso spetterà a quei nuclei familiari con in ISEE non superiore a 15mila euro.

Restando nell’ambito sportivo, a sostegno dell’attività agonistica degli studenti atleti, è stato stanziato un fondo da 2 milioni di euro per l’erogazione di borse di studio, nell’ambito del “Progetto studenti atleti di alto livello nelle scuole”. Agli studenti coinvolti sarà data la possibilità di avere un percorso formativo personalizzato, con esami e verifiche che seguiranno il calendario agonistico federale delle gare e il calendario degli allenamenti.

Bonus studenti 2025: mensa scolastica

Con la Manovra arrivano, poi, 500mila euro per contrastare la povertà alimentare a scuola. Si tratta del bonus mensa scolastica, destinato a le famiglie che non riescono a pagare le rette per le mense nelle scuole primarie.

Bonus studenti 2025: alloggi universitari

Per gli studenti universitari, previsto un milione di euro in più dedicato agli alloggi dei fuori sede. Possono usufruire dell’agevolazione gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE sotto i 20mila euro.

Bonus Erasmus

Tra i bonus previsti per gli studenti universitari, uno dei più richiesti è quello Erasmus. Per il 2025, lo stanziamento è di 7 milioni di euro per finanziare le borse di studio. Il valore massimo della borsa di studio per ogni studente può arrivare fino a mille euro.

Scuole paritarie

Non sono escluse dalla Legge di Bilancio le scuole paritarie. per il 2025, il tetto delle detrazioni per le rette è salito da 800 a 1.000 euro.

Detrazioni per le spese scolastiche

Confermata la tradizionale detrazione al 19% delle spese per l’istruzione, da presentare in sede di presentazione del 730. Possono usufruirne alla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado e fino a università, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e master. Tra le spese detraibili, rientrano le tasse di iscrizione e frequenza, i contributi versati per i corsi e laboratori di lingue, teatro, musica, il trasporto scolastico (anche se fornito da soggetti esterni alla scuola), le gite scolastiche, le attività culturali e ricreative svolte per ampliare l’offerta formativa, la mensa (sia se il servizio è prestato dalla scuola ovvero fornito dal Comune o da altri Enti).

Carta Cultura Giovani e Carta del Merito

Confermate per il prossimo anno le doppie carte. La Carta Cultura Giovani consiste in un bonus di 500 euro, caricati su una prepagata, destinati a chi ha nucleo familiare con Isee entro i 35mila euro, da spendere per tutta una serie di attività culturali (biglietti di cinema e teatro, corsi di lingua, acquisto di libri e così via). Anche la Carta del Merito ha un valore di 500 euro ed è riservata invece agli studenti che, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, conseguono diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode.