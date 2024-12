Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha espresso soddisfazione per la delibera della Giunta Regionale che ha approvato il finanziamento di 50 milioni di euro per interventi infrastrutturali nella zona industriale di Catania. Questo finanziamento, destinato a opere di riqualificazione e messa in sicurezza, è fondamentale per il rilancio di una delle aree più produttive dell’isola, che rappresenta il 20% del Pil siciliano. Il sindaco ha elogiato la sensibilità mostrata dal presidente Schifani, dall’assessore Tamajo e dall’intero governo regionale nell’agevolare questi interventi, essenziali per garantire il futuro dell’economia catanese.

Progetti di rifacimento delle infrastrutture e della manutenzione del verde

Il piano di intervento, frutto di un accordo tra l’assessorato regionale alle Attività produttive e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede il rifacimento di oltre 26 km di strade nell’area industriale di Catania. Gli interventi mirano a risolvere le criticità storiche della rete viaria, migliorare il sistema idraulico e garantire la manutenzione del verde. Tra gli interventi previsti ci sono anche la pulizia e manutenzione straordinaria dei principali canali di scolo (Forcile, Arci, Pantano, Bruno) e il potenziamento del verde urbano, con potature, forestazione e riqualificazione del paesaggio.

Tempistica e obiettivi degli interventi

Gli interventi, che dovranno essere completati entro l’estate del 2026, comprenderanno anche la rifinitura delle aiuole stradali e la realizzazione di impianti di irrigazione. Il sindaco Trantino ha ribadito l’importanza di questi lavori non solo per la sicurezza e il benessere dei lavoratori, ma anche per migliorare la competitività della zona industriale. La realizzazione di questi progetti è considerata fondamentale per risolvere problemi storici come la pessima condizione delle strade e le frequenti inondazioni dovute alla cattiva gestione delle acque e del verde pubblico.