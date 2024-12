Concorso DSGA 2024: è stato indetto e prevede 1435 posti di lavoro (per la regione Sicilia sono 30 posti) nell’ambito del personale ATA, nello specifico il profilo di funzionario elevate qualificazioni con incarichi di DSGA.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 16 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025.

Concorso DSGA 2024, requisiti

Per essere ammessi bisogna possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure requisiti indicati sul bando;

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo

diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all’allegato A;

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). I candidati che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento contrattuale sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguire detta certificazione entro la data di immissione in ruolo.

NON possono essere ammessi:

Coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Concorso DSGA 2024, come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso si presenta solo online, tramite portale inPA, entro il 15 gennaio 2025.

Bisogna essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE) e devono essere abilitati al servizio “Istanze online”. Inoltre è utile avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il concorso avrà una struttura regionale, con graduatorie distinte per ciascuna regione, e i candidati dovranno indicare una sola regione al momento della presentazione della domanda.

Concorso DSGA 2024, come avviene la selezione

La procedura concorsuale è per titoli ed esami, prevede una prova scritta unica e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli.



La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti in 120 minuti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti. I 60 quesiti sono somministrati, in modalità casuale per ciascun candidato, secondo la seguente ripartizione:

Diritto costituzionale e diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell’Unione Europea n. 5 quesiti;

Diritto civile n. 4 quesiti;

Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato n. 10 quesiti;

Legislazione scolastica n. 8 quesiti;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti;

Diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione n. 3 quesiti.

Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60.

La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:

un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA.;

una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno 42/60.