ISEE 2025: con l’avvicinarsi del nuovo anno, le famiglie italiane devono prepararsi al rinnovo dell’ISEE 2025, un documento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. L’attestazione corrente perderà validità a partire dal 1° gennaio 2025, ma ci sono tempi e modalità differenti per rinnovarla in base alle agevolazioni già in corso o per le nuove richieste.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle scadenze, sulle principali novità e sui documenti necessari per richiedere l’ISEE 2025.

Scadenze per il rinnovo dell’ISEE 2025

Anche se l’ISEE 2024 scadrà ufficialmente il 31 dicembre 2024, molte prestazioni consentono di utilizzare ancora l’attestazione scaduta per uno o due mesi, dando alle famiglie il tempo di aggiornare i propri dati. Ecco i casi principali:

Assegno di inclusione: l’INPS non ha ancora comunicato la scadenza esatta per il rinnovo dell’ISEE per il 2025. Tuttavia, è probabile che la data sia fissata al 31 gennaio , come in passato per misure simili.

Assegno unico per figli a carico: l'ISEE va rinnovato entro il 28 febbraio 2025. In caso di ritardo, dal mese di marzo l'importo percepito verrà ridotto al minimo. Se il rinnovo avviene entro il 30 giugno 2025 , gli arretrati saranno recuperati con il primo conguaglio utile.

Altri bonus e agevolazioni: prestazioni come il bonus asilo nido, la carta acquisti, il bonus nuove nascite e l'accesso a servizi scolastici agevolati (mensa, libri di testo) richiedono un ISEE valido al momento della domanda.

Novità nel 2025

Tra le principali novità dell’ISEE 2025 spicca l’esclusione dei titoli di Stato dagli investimenti considerati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Esclusione dei titoli di Stato: gli investimenti in BTP fino a 50.000 euro effettuati nel 2023 non saranno inclusi nel calcolo dell'ISEE 2025. Per gli investimenti effettuati nel 2024, l'esclusione varrà dall'ISEE 2026.

Assegno unico non conteggiato per alcuni bonus: quanto percepito con l'Assegno unico non rientrerà nel calcolo dell'ISEE se necessario per accedere al bonus asilo nido e al nuovo bonus nascite da 1.000 euro.

Tempi per ottenere l’ISEE

Richiedere l’ISEE aggiornato è un processo relativamente rapido. Dopo la compilazione della DSU, l’attestazione viene rilasciata entro 2-3 giorni lavorativi, riducendosi ulteriormente per chi utilizza il servizio precompilato disponibile su MyInps.