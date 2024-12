Eventi Catania: il Natale è alle porte e Catania si prepara a vivere un fine settimana immerso tra la magia delle feste. L’aria pungente è pervasa dalle luci scintillanti che adornano le strade, mentre melodie natalizie accompagnano gioiose passeggiate tra le vie addobbate della città. Ogni angolo sembra raccontare un pezzo di storia, tra eventi che celebrano la tradizione, spettacoli dal vivo e mercatini che offrono regali speciali e atmosfere calde. Non c’è momento migliore per immergersi nella città e vivere la magia che solo il Natale sa regalare. Scopriamo insieme tutti gli eventi di questo weekend natalizio a Catania.

Eventi Catania: magico Natale a Palazzo Biscari

Magico Natale 2024 si terrà tra le sale di Palazzo Biscari, il più prestigioso e raffinato palazzo barocco privato di Catania. Numerosi artigiani siciliani esporranno e venderanno, immersi in questo incantevole scenario, i propri manufatti e prodotti tipici, scelti con cura per offrire il meglio della tradizione. Un’opportunità per fare shopping circondati da un’atmosfera elegante e suggestiva.

Eventi Catania: gli spettacoli offerti dai teatri catanesi

Per gli amanti del teatro, il panorama artistico catanese, offre imperdibili opportunità. Con tre diversi spettacoli in altrettanti teatri storici della città, ogni appassionato avrà la possibilità di vivere un’esperienza culturale unica, ricca di emozioni e sorprese.

Teatro Massimo Bellini : sul palco dell’illustre teatro catanese, andrà in scena dal 13 al 21 dicembre , “ La Gioconda ” di un’opera di Amilcare Ponchielli su libretto di Arrigo Boito. Ultimo titolo in programma per la stagione di opere e balletti, sotto la direzione musicale del maestro Fabrizio Maria Carminati e la regia di Francesco Esposito, promette di ammaliare il pubblico con la sua drammaticità, trasportandolo nella Venezia dei Seicento.

: sul palco dell’illustre teatro catanese, andrà in scena , “ ” di un’opera di Amilcare Ponchielli su libretto di Arrigo Boito. Ultimo titolo in programma per la stagione di opere e balletti, sotto la direzione musicale del maestro Fabrizio Maria Carminati e la regia di Francesco Esposito, promette di ammaliare il pubblico con la sua drammaticità, trasportandolo nella Venezia dei Seicento. Teatro Ambasciatori : Domenica 15 dicembre , alle ore 18:00 , l’Associazione Culturale Capuana presenterà “ Natale…che spettacolo! ” da un’idea di Antonella Saeli, con la regia di Maurizio Saccone e Jonatha Casilla Vasquez. Un evento ideale per tutta la famiglia che promette sketch comici, numeri musicali e coreografie sorprendenti. Lo spettacolo, patrocinato dalla Presidenza dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana, sostiene le attività dell’Associazione Famiglie Persone Down OdV di Catania, unendo divertimento e solidarietà in un evento imperdibile.

: , alle , l’Associazione Culturale Capuana presenterà “ ” da un’idea di Antonella Saeli, con la regia di Maurizio Saccone e Jonatha Casilla Vasquez. Un evento ideale per tutta la famiglia che promette sketch comici, numeri musicali e coreografie sorprendenti. Lo spettacolo, patrocinato dalla Presidenza dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana, sostiene le attività dell’Associazione Famiglie Persone Down OdV di Catania, unendo divertimento e solidarietà in un evento imperdibile. Teatro ABC: in scena da giovedì 12 dicembre, “Il Caso Jekyll“, nuovo appuntamento per la stagione di prossa 2024/2025, diretto da Sergio Rubini. Un adattamento dal celebre romanzo di Robert Louis Stevenson che vede come co-protagonista Daniele Russo.

Eventi Catania: Notte Bianca tra mercatini natalizi e cultura

Un’occasione da non perdere in questo weekend in arrivo, sarà la Notte Bianca. Un evento che si svolgerà a Catania sabato 14 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 23:00, permettendo a chi passeggia tra i mercatini natalizi allestiti tra le strade del centro storico della città, di visitare al simbolico prezzo di un euro, importanti siti storici e culturali come l’Anfiteatro di Piazza Stesicoro, le collezioni esposte presso il Castello Ursino ed altri ancora.

Anche se non compresi nell’iniziativa, molti altri saranno i siti da scoprire, come la maestosa Villa Cerami, con visite guidate sabato 14 dicembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00, un’iniziativa più volte riproposta da Officine Culturali; ed ancora, lo storico Palazzo Libertini Scuderi, di cui Sicilia Gaia organizza una visita guidata al cui termine sarà offerto un piccolo rinfresco con panettoni artigianali.

Questo fine settimana che precede il Natale, sarà quindi un’occasione perfetta per scoprire la varietà dell’offerta culturale della città e lasciarsi trasportare dalla sua magia.