Meteo Sicilia: le previsioni meteo per questa metà settimana indicano un rialzo delle temperature su tutte le città siciliane. Il gelo che ha caratterizzato gli ultimi giorni lascerà gradualmente spazio a giornate più miti e soleggiate. Tuttavia, questo miglioramento sarà temporaneo, è infatti previsto un ritorno di temperature più basse già nel fine settimana. Tutte le città siciliane, che in questi giorni hanno vissuto un freddo intenso, potranno godere di un po’ di sollievo.

Meteo Sicilia, mercoledì 11 dicembre 2024

Nella giornata odierna di mercoledì 11 dicembre, l’alta pressione inizierà a prevalere sulla tutta la Sicilia, portando condizioni di stabilità atmosferica. La giornata si presenterà in gran parte soleggiata, con il cielo che si manterrà generalmente sereno, salvo occasionali nuvole sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 18 gradi, con un lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti. Le minime, invece, rimarranno stabili.

La città più calda sarà Siracusa con una massima di 18 gradi ed una minima di 5 gradi, seguita da Trapani con una massima di 17 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania, le temperature saranno piacevoli. Si avrà infatti una massima di 16 gradi ad una minima di 9 gradi. La città più fredda sarà Enna con una minima di -1 grado durante le ore serali.

Meteo Sicilia, giovedì 12 dicembre 2024

Giovedì, la pressione atmosferica inizierà a calare, il sole lascerà spazio a qualche nuvola. Nel corso della giornata, sono previste piogge sparse, soprattutto nelle zone centrali e settentrionali della Sicilia. Unica città in cui ci sarà qualche precipitazione sarà Caltanisetta, caratterizzata durante questa giornata da qualche pioggia e schiarita. Per il resto dei capoluoghi siculi non ci si aspetta alcun tipo di precipitazione.

Nonostante qualche nuvola che coprirà i nostri cieli le temperature saranno in aumento su tutto il territorio. Durante la giornata di giovedì le città più calde saranno quelle di: Trapani, Siracusa, Catania e Messina con una massima di ben 18 gradi. Per quanto concerne la città più fredda sarà Enna, con una minima di 1 grado durante le ore notturne.

Meteo Sicilia, venerdì 13 dicembre

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da qualche condizione di mal tempo, soprattutto a Catania. Infatti durante l’arco della giornata ci si aspetterà qualche pioggia.

Le città più calde saranno Siracusa e Trapani con 18 gradi e quella più fredda Enna e Caltanisetta con minime di 7 e 8 gradi.