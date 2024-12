L’azienda metropolitana trasporti e sosta di Catania (AMTS), in collaborazione con il comune di Catania e l’associazione culturale circo di terra, promuove una serie di eventi speciali per grandi e bambini, l’allestimento di luminarie festive e il lancio di un abbonamento natalizio per migliorare la mobilità urbana durante le festività.

Il programma “Natale in CircoLo”

Come da tradizione, Amts contribuisce all’organizzazione del programma natalizio della città di Catania; quest’anno mettendo in atto il programma “Natale in CircoLo”, il quale offrirà una serie di spettacoli circensi e culturali gratuiti per intrattenere i cittadini, i bambini soprattutto, attraverso 8 spettacoli che si svolgeranno dall’11 dicembre fino al 22 dicembre. Gli spettacoli si terranno in diverse piazze e scuole delle sei Municipalità di Catania.

Il primo evento sarà inaugurato mercoledì 11 dicembre alle 10:30 in piazza Vincenzo Bonomo, con il bus storico Menarini LU 220, addobbato a festa. L’artista circense Marco Previtera darà vita allo spettacolo di 45 minuti “Stop! Ramingo solo show!”, una performance di comicità e energia che coinvolgerà anche il trampoliere Filippo Velardita.

Nei giorni successivi, come da programma, avranno luogo i seguenti spettacoli:

12 dicembre – presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” nella II Municipalità

– presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” nella II Municipalità 13 dicembre – presso il Circolo Didattico “Giuseppina Pizzigoni” nella III Municipalità

– presso il Circolo Didattico “Giuseppina Pizzigoni” nella III Municipalità 14 dicembre – presso Piazza Duomo, al Centro Storico

– presso Piazza Duomo, al Centro Storico 17 dicembre – presso l’Istituto Comprensivo Federico De Roberto nella IV Municipalità

– presso l’Istituto Comprensivo Federico De Roberto nella IV Municipalità 18 dicembre – presso l’Istituto Comprensivo Nazario Sauro – Giovanni XXIII nella V Municipalità

– presso l’Istituto Comprensivo Nazario Sauro – Giovanni XXIII nella V Municipalità 19 dicembre – presso Largo Amerigo Vespucci nella VI Municipalità

– presso Largo Amerigo Vespucci nella VI Municipalità 22 dicembre – nuovamente presso il Centro Storico, in Piazza Duomo

L’abbonamento Natale 2024

L’azienda, in aggiunta agli eventi culturali, ha lanciato l’abbonamento Natale 2024, per agevolare la mobilità dei cittadini durante le festività, valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, al costo di 10 euro. Questo abbonamento consente di viaggiare su tutta la rete urbana, ad eccezione delle linee Alibus e 524S, e nei parcheggi scambiatori Due Obelischi e Nesima. Per attivarlo, basta scaricare l’app Amts Smart Ticketing, registrarsi e inserire il numero di targa del veicolo nella sezione Area Personale > Veicoli. Grazie al sistema LPR (License Plate Recognition), ovvero un lettore apposito che consente l’apertura automatica delle barriere dei parcheggi, gli utenti potranno accedervi con il riconoscimento della targa.

L’allestimento delle luminarie natalizie

Come ogni anno, Amts cura l’allestimento delle luminarie natalizie, decorando la città da piazza Iolanda, lungo via Umberto, passando per via Etnea e fino alla Villa Bellini, diffondendo l’atmosfera natalizia in tutto il centro città.

In conclusione, in aggiunta alle altre iniziative, sarà disponibile anche quest’anno il biglietto commemorativo natalizio al costo di 1 euro. Un valore simbolico e rappresentativo di auguri da parte dell’azienda per il Natale.