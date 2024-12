Grazie alla tempestiva operazione degli agenti della Polizia di Frontiera di Catania, si è potuto identificare e denunciare un uomo di 38anni, accusato di aver messo a segno numerosi furti di veicoli nel parcheggio dell’aeroporto.

Le denunce dei viaggiatori

Tutto ha avuto inizio quando diversi viaggiatori si sono presentati presso la polizia, lamentando il furto e il danneggiamento delle loro auto parcheggiate nell’area dell’aeroporto di Catania. Gli automobilisti, sconvolti per l’accaduto, hanno prontamente sporto denuncia, avviando le indagini. Le segnalazioni di furti ripetuti e l’aumento dei danneggiamenti nel parcheggio hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno subito avviato un’indagine.

Così, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno messo in campo diverse risorse per risolvere il caso. Un’accurata analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza ha rivelato informazioni fondamentali. Grazie a queste immagini, unite alle testimonianze raccolte sul posto, gli investigatori sono riusciti a ricostruire con precisione i movimenti del sospettato e ad identificarlo come il responsabile dei furti.

Il ladro seriale

Le indagini hanno rivelato che il 38enne, sebbene fosse già agli arresti domiciliari per altri reati, aveva sistematicamente violato la misura restrittiva. Noncurante del controllo a cui era sottoposto, l’uomo si allontanava regolarmente dalla sua abitazione per compiere i furti nell’area dell’aeroporto. La sua condotta è stata finalmente fermata grazie all’intervento tempestivo della polizia.