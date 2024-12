I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, insieme ai specialisti del Nas, del Nil e del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale Nipaaf, hanno effettuato dei controlli alle prime ore dell’alba odierna, al mercato agroalimentare di Catania (Maas), nonché principale centro della vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli e ittici.

I carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità e il bilancio è di oltre 500 chili di pesce sequestrato, privo di tracciabilità. Al titolare, un grossista catanese di 25 anni, è stata emessa una multa di 1.500 euro.

In un’ altra attività commerciale, invece, scoperti impiegati in nero e senza copertura sanitaria. L’ imprenditore è stato denunciato penalmente, multato per circa 1.500 euro, con l’obbligo di versare 3.200 euro di contributi Inps e Inail arretrati. Inoltre, l’attività è stata sospesa fino alla regolarizzazione della posizione lavorativa dei dipendenti.