Eventi Catania: la magia del natale continua a farsi sentire a Catania, anche questo weekend la città sarà ricca di eventi per grandi, ma anche per i più piccoli. Musica, divertimento e spettacoli sono le parole chiave per questo weekend, che offre attività di ogni tipo.

Eventi Catania: fiera del disco

Nelle giornate di Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, gli amanti della musica, i collezionisti e non solo, potranno divertirsi alla ricerca del pezzo da collezione che più preferiscono. Numerosi espositori e collezionisti da tutta Italia si daranno appuntamento per esporre, scambiare e vendere dischi in vinile, cd, dvd, poster, rarità, T-shirt, audiocassetta, accessori e materiale musicale nuovo e usato di vario genere.

L’evento sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle ore 21:00, Sabato 7 e domenica 8 Dicembre a Nü Doganae – La Nuova Dogana – Via Dusmet 2.

Durante i due giorni di evento potrete gustare ininterrottamente diversi dj-set (rigorosamente in vinile) dei migliori Dj’s del sud Italia. Dopo le ore 21.00 di sabato 7 Dicembre si proseguirà con i Dj set a cura Blow Rock fino a notte fonda.

Eventi Catania: L’accademia degli elfi

Per il secondo anno di fila viene organizzato “Natale all’accademia degli Elfi“, Domenica 8 Dicembre, i partecipanti potranno incartare e donare doni per i bambini meno fortunati con lo scopo di regalare un sorriso e trasmettere i valori della condivisione.

Il programma include laboratori per bambini dove si potrà dare sfogo alla creatività, spettacoli magici e la Scuola degli elfi, dove potranno impacchettare i regali donati dalle famiglie e dagli sponsor.

Ingresso gratuito dalle ore 10:00 alle 18:00, i laboratori saranno se prenotazione per gestire al meglio l’evento. Accademia degli Elfi, Pallina di natale e Pasticceria natalizia, oltre a questi laboratori per il resto della giornata sanno messe a disposizione le varie aree dove si potrà trovare: Mercatini natalizi , Face Painting , Fiera del Disco , Area Kids con gonfiabili e Game Zone per accontentare tutte le fasce di età.

L’8 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00, a Nü Doganae – La Nuova Dogana – Via Dusmet 2.

Eventi Catania: il Natale alle Porte di Catania

Dal 7 al 31 dicembre, sarà allestito un Villaggio di Natale in cui uno speciale ascensore e un fantastico trenino porterà i più piccoli nella casa di Babbo Natale per conoscerlo dal vivo e consegnare la letterina con i regali desiderati. Lungo il percorso, dei simpaticissimi Pinguini Parlanti meccatronici intratterranno tutti i visitatori con divertenti interazioni. E per i più avventurosi, anche uno scivolo gigante per giocare e divertirsi.

Nei giorni festivi e durante tutta la settimana di Natale il Villaggio sarà aperto dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Durante i giorni feriali, invece, sarà visitabile solo durante il pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00

Eventi Catania: Il villaggio di Babbo Natale e degli spettacoli incantati

Dal prossimo 8 dicembre al 6 gennaio, il Pala Giarre si trasformerà in un mondo incantato, pronto ad accogliere grandi e piccini per celebrare il Natale. L’evento “La Magia del Natale: Il Villaggio di Babbo Natale e degli Spettacoli Incantati” promette di regalare emozioni indimenticabili

Il villaggio sarà suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna con la sua atmosfera unica. I visitatori potranno passeggiare tra alberi illuminati, scoprire le casette degli artigiani, gustare le prelibatezze locali e ammirare un maestoso albero di Natale alto ben 12 metri.